مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان، خادمان، زائران و اقشار مختلف مردم در مصلای امام علی (ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.
در آغاز این مراسم، آیاتی از کلامالله مجید تلاوت شد و سپس حجتالاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی با ایراد سخنرانی، به تبیین ابعاد شخصیتی، مجاهدتها و نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، استقلال و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.
وی در این مراسم بر ضرورت تبیین اندیشهها و استمرار راه رهبر شهید تأکید کرد و حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی را از مهمترین وظایف جامعه برشمرد.
در ادامه این آیین، حسن شالبافان با اجرای مرثیهسرایی و نوحهخوانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت و حاضران نیز با عزاداری و ذکر مصیبت، با آرمانهای ایشان تجدید میثاق کردند.
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