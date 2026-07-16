مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان، خادمان، زائران و اقشار مختلف مردم در مصلای امام علی (ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در آغاز این مراسم، آیاتی از کلام‌الله مجید تلاوت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی با ایراد سخنرانی، به تبیین ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، استقلال و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.

وی در این مراسم بر ضرورت تبیین اندیشه‌ها و استمرار راه رهبر شهید تأکید کرد و حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از مهم‌ترین وظایف جامعه برشمرد.

در ادامه این آیین، حسن شالبافان با اجرای مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت و حاضران نیز با عزاداری و ذکر مصیبت، با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.