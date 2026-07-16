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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

ری- مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان، خادمان و زائران در مصلای امام علی (ع) حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان، خادمان، زائران و اقشار مختلف مردم در مصلای امام علی (ع) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

در آغاز این مراسم، آیاتی از کلام‌الله مجید تلاوت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی با ایراد سخنرانی، به تبیین ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، استقلال و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

وی در این مراسم بر ضرورت تبیین اندیشه‌ها و استمرار راه رهبر شهید تأکید کرد و حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را از مهم‌ترین وظایف جامعه برشمرد.

در ادامه این آیین، حسن شالبافان با اجرای مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت و حاضران نیز با عزاداری و ذکر مصیبت، با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم عبدالعظیم (ع) برگزار شد

کد مطلب 6890066

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