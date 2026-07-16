صدای ۲ انفجار در بوشهر شنیده شد

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن طی ۲ نوبت حملاتی را به شهر بوشهر انجام داد و صدای ۲ انفجار شنیده شد.
وی با اشاره به در دست بررسی بودن ابعاد این حادثه خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ارائه نشده است.
بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: پنجشنبه شب صدای ۲ انفجار در شهر بوشهر شنیده شد.
محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن طی ۲ نوبت حملاتی را به شهر بوشهر انجام داد و صدای ۲ انفجار شنیده شد.
وی با اشاره به در دست بررسی بودن ابعاد این حادثه خاطرنشان کرد: تاکنون گزارشی از تلفات انسانی ارائه نشده است.
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