کشف ۱۳ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق در بهشهر؛ باند خرید و فروش متلاشی شد

سرهنگ داریوش مهدیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از تشدید برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی خبر داد و گفت: انهدام باند خرید و فروش غیرقانونی قارچ ترافل در بهشهر، آزادسازی ۳۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی در بابل و مقابله مستمر با زمینخواری در دستور کار این یگان قرار دارد.
مهدیزاده با تأکید بر اینکه حفاظت از جنگلهای هیرکانی و عرصههای ملی از اولویتهای اصلی یگان حفاظت است، اظهار کرد: مقابله با هرگونه تخریب، تصرف، زمینخواری، تغییر کاربری غیرمجاز، قاچاق چوب و بهرهبرداری غیرقانونی از محصولات جنگلی با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در تازهترین عملیات یگان حفاظت شهرستان بهشهر و با همکاری عوامل کلانتری ۱۱ و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی، یک باند خرید و فروش غیرقانونی قارچ ترافل شناسایی و متلاشی شد که در جریان بازرسی از محل، ۱۳ کیلوگرم قارچ ترافل که برای عرضه و فروش نگهداری میشد، کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران همچنین از اجرای سه فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در منطقه شهنهپشته بخش بندپی غربی شهرستان بابل خبر داد و گفت: در این عملیات حدود ۳۲۰۰ مترمربع از اراضی ملی از تصرف غیرقانونی خارج شد و نهالها و گونههای غیرجنگلی کاشتهشده در این عرصهها مطابق ضوابط قانونی قلع و قمع شد.
مهدیزاده با بیان اینکه جنگلها، مراتع و آبخیزهای مازندران از ارزشمندترین سرمایههای ملی کشور به شمار میروند، تصریح کرد: یگان حفاظت با اجرای گشتهای مستمر، پایش شبانهروزی، بهرهگیری از سامانههای هوشمند و همکاری نزدیک با دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و نهادهای محلی، از هرگونه تعرض به اراضی ملی جلوگیری میکند.
وی پیشگیری و مشارکت مردمی را مهمترین عامل موفقیت در صیانت از منابع طبیعی دانست و از شهروندان خواست هرگونه تخلف از جمله تصرف اراضی ملی، قاچاق چوب، بهرهبرداری غیرمجاز و آتشسوزی در عرصههای منابع طبیعی را از طریق سامانههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ گزارش دهند.
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