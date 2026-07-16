به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی نظری‌منفرد شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی که از سوی آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد، با تبیین ابعاد معنوی و اجتماعی شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: از نگاه مردم، فقدان چنین شخصیتی ضایعه‌ای بزرگ به شمار می‌رود، اما از منظر خود آن شهید، رسیدن به آرزوی دیرینه شهادت، نهایت توفیق الهی بود.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اولیای الهی همواره آرزوی شهادت در راه خدا را در دل دارند، افزود: شهادت در مسیر بندگی، نعمتی بزرگ است و اینکه رهبر شهید در ماه مبارک رمضان، با زبان روزه و در حال تلاوت قرآن کریم به لقاءالله پیوست، کرامتی الهی و موهبتی ویژه از سوی پروردگار محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: خون شهیدان همواره منشأ حیات، عزت و بیداری ملت‌ها بوده است و آثار این حقیقت را می‌توان در همبستگی کم‌نظیر ملت ایران پس از شهادت رهبر شهید و دیگر شهدای مظلوم مشاهده کرد.



نظری‌منفرد با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه طی ماه‌های گذشته، تصریح کرد: استمرار حضور اقشار مختلف مردم در مراسم‌های مختلف، جلوه‌ای از انسجام ملی است که به برکت خون شهدا شکل گرفته و سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی به شمار می‌رود.



اطاعت از رهبری رمز عبور از فتنه‌ها است



وی با استناد به آیات قرآن کریم، سه راهبرد اساسی برای پیروزی امت اسلامی را برشمرد و گفت: نخستین اصل، اطاعت از خداوند و رسول و در امتداد آن، تبعیت از رهبری است، زیرا در این مسیر، حکمت الهی و مصلحت جامعه نهفته است و تا زمانی که این پیوند حفظ شود، دشمنان راه به جایی نخواهند برد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: دومین محور مورد تأکید قرآن، پرهیز از اختلاف است، زیرا هرگونه نزاع و شکاف، زمینه تضعیف جامعه اسلامی را فراهم می‌کند و دقیقاً همان نقطه‌ای است که دشمنان برای ضربه زدن به ملت ایران بر آن تمرکز کرده‌اند.



وی اظهار کرد: امروز دشمن بیش از هر چیز به دنبال ایجاد دودستگی و فاصله میان مردم است و اگر جامعه اسلامی انسجام و همبستگی خود را حفظ کند، تمامی نقشه‌های دشمن خنثی خواهد شد.



نظری‌منفرد با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در ایجاد اخوت میان مهاجران و انصار، خاطرنشان کرد: هر زمان احتمال بروز اختلاف در جامعه اسلامی وجود داشت، پیامبر اکرم (ص) با تدبیر، مانع شکل‌گیری شکاف می‌شدند و این سیره همچنان بهترین الگو برای حفظ وحدت در جامعه اسلامی است.



دشمن از ایجاد شکاف در جامعه ناامید شود



وی با بیان اینکه منافع ملی کشور در گرو حفظ همبستگی است، گفت: رمز تداوم انقلاب اسلامی، اتکای آن به مردم بوده و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته تقویت شود.



استاد حوزه علمیه قم افزود: دشمن هرگاه در میدان نبرد از رویارویی مستقیم نتیجه‌ای نگرفته، تلاش کرده است با ایجاد اختلاف داخلی به اهداف خود دست یابد، از این رو هوشیاری مردم در برابر این توطئه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.



وی با اشاره به سوابق ناکامی آمریکا در جنگ‌های مختلف اظهار کرد: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که این کشور در هر نقطه‌ای که وارد جنگ شده، با شکست مواجه شده و در برابر ملت‌های مقاوم نتوانسته به اهداف خود برسد.



نظری‌منفرد ادامه داد: ملت ایران نیز تا زمانی که وحدت و همدلی خود را حفظ کند، دشمن قادر نخواهد بود بر اراده این ملت غلبه کند.



خون شهید هدر نمی‌رود



وی سومین راهبرد قرآنی را صبر و استقامت دانست و گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که با صابران خواهد بود و نصرت الهی نیز در سایه همین استقامت حاصل می‌شود.



استاد حوزه علمیه قم تأکید کرد: شرایط جنگی، دشواری‌ها و مشکلات خاص خود را دارد، اما ملت ایران با صبر، ایستادگی و حفظ انسجام، از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.



وی با اشاره به جنایت دشمنان در به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: این اقدام، عبور از همه موازین انسانی و اخلاقی بود، چرا که رهبران دینی در همه جوامع از جایگاه و حرمت ویژه‌ای برخوردارند، اما دشمنان با زیر پا گذاشتن همه خطوط قرمز، چنین جنایتی را رقم زدند.



نظری‌منفرد تصریح کرد: خون مظلوم هرگز پایمال نمی‌شود و وعده الهی بر تحقق عدالت و انتقام از ستمگران قطعی است، اما در کنار این مطالبه، مهم‌ترین وظیفه امروز ملت ایران، حفظ اتحاد، تبعیت از رهبری و استمرار صبر و مقاومت است.



وی در پایان با تأکید بر اینکه وحدت، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر دشمنان است، گفت: هر اندازه هم دشمن برای ایجاد اختلاف تلاش کند، ملت ایران با تکیه بر ایمان، همبستگی و پیروی از رهبری، این توطئه‌ها را ناکام خواهد گذاشت و آینده از آنِ جبهه حق خواهد بود.