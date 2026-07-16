موفقیت یا ذلت؟ واقعیت را وارونه نبینیم!

یاداشت مهمان- حجت‌الاسلام والمسلمین باباخانی، رئیس سازمان هیئات: حملات اخیر دشمن بار دیگر ثابت کرد که آن‌ها به هیچ تعهدی پایبند نیستند. اما پاسخ دندان‌شکن نیروهای سلحشور ما در از بین بردن پایگاه سنتکام و وارد کردن ضربه‌ای سنگین به ناوگروه متخاصم در کریدور جنوبی تنگه با بیش از ده موشک بالستیک، خط بطلانی بر تمام تصورات واهی دشمن کشید.



ایران با این اقتدار، تسلط خود بر تنگه را به دشمن دیکته کرد و صدای فریاد آن‌ها از این ضربه سنگین به وضوح شنیده می‌شود. با این حال، تعجب‌آور است که چرا برخی در داخل همچنان بر طبل «ضعف» می‌کوبند؟



واقعیت این است که:



۱. دست نیروهای نظامی ما کاملاً باز است.



۲. تفاهم‌نامه‌ها نه برای صلح، بلکه ابزاری برای تجدید قوا و تغییر تاکتیک در جنگ بود که به خوبی عملیاتی شد؛ همان‌گونه که رهبری ارشد حزب‌الله لبنان نیز شرایط فعلی را فرصتی برای تجدید قوا و بازسازی توانمندی‌ها می‌داند.



۳. ما با تعلیق مذاکرات، آمریکا را در بن‌بست قرار دادیم. این اقدام، ضربه سنگینی به آن‌ها بود، چرا که آن‌ها خواسته اصلی خود یعنی توافق هسته‌ای را در شرایطی که ما برتری داریم، از دست دادند.



بزرگترین آسیب ما، خلط کردن دعواهای سیاسی و منافع جناحی با فضای جنگ با بیگانه است. ناشی‌گری در اطلاع‌رسانی توسط برخی مسئولان، باعث شده مردم در غباری از سردرگمی و بحث‌های جناحی گرفتار شوند.



با اطلاع عرض می‌کنم؛ ضربه رزمندگان ما به دشمن، بسیار فراتر از آن چیزی است که رسانه‌ها گزارش می‌دهند. اگر این «موفقیت مقتدرانه» نیست، پس چیست؟