به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم شهرستان محلات، اظهار کرد: مردم این شهرستان در ماههای گذشته با حضور مستمر خود در صحنه، نشان دادند که در دفاع از ارزشها، آرمانها و حمایت از جبهه مقاومت، پایدار و استوار هستند و اجازه ندادند دشمن از شکافها و فرصتها برای اجرای نقشههای خود استفاده کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، گفت: رهبر شهید شخصیتی مظلوم و در عین حال مقتدر بود که بسیاری از ابعاد علمی، فقهی، فلسفی، عرفانی و مدیریتی ایشان برای جامعه ناشناخته ماند.
وی افزود: ایشان در کنار جایگاه علمی و دینی، انسانی شجاع و استوار بود که در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کرد و اجازه نداد کشور در ساختارهای تحمیلی قدرتهای جهانی هضم شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفتهای کشور در دوران مسئولیت رهبر شهید گفت: جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف علمی، فناوری و دفاعی به پیشرفتهای بزرگی دست یافت و کشوری که روزی در تولید تجهیزات دفاعی با محدودیتهای جدی مواجه بود، به توانمندی تولید تجهیزات پیشرفته و موشکهای نقطهزن رسید.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به سبک زندگی ساده رهبر شهید و خانواده ایشان اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته ایشان، دوری از تجملات و حفظ سادهزیستی در تمام دوران مسئولیت بود و خانواده ایشان نیز همواره همین مسیر را دنبال کردند و با وجود جایگاه و مسئولیتهای مهم، از فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از موقعیتها فاصله داشتند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرزندان ایشان مسیر علمی و حوزوی را دنبال کردند و زندگی خود را بر پایه دانش، خدمت و اخلاق بنا گذاشتند و برخلاف ادعاها و شایعاتی که دشمنان مطرح میکردند، ایشان نه در پناهگاههای خارج از کشور، بلکه در کشور و در کنار خانوادهاش، در حالی که روزهدار بود و به تلاوت قرآن مشغول بود، به شهادت رسید.
حجت الاسلام سلیمی با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام از مستکبرین امری شخصی نیست، بیان کرد: محوریت، دفاع از جایگاه ولایت و کیان اسلام است و تعرض و به شهادت رساندن رهبری یک امت، مسئلهای فراتر از یک فرد یا یک خانواده است و خونخواهی رهبرشهید مطالبه امت اسلام است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که دشمنان مستکبر حد و مرزی برای زیادهخواهیهای خود قائل نیستند و عقبنشینی در برابر آنان، موجب افزایش مطالبات و فشارهای بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد آمریکا در عمل به تعهدات خود، گفت: آمریکاییها بارها نشان دادهاند که به توافقات و وعدههای خود پایبند نیستند و اقدامات آنان در منطقه، خلاف ادعاهایشان درباره صلح و امنیت است.
حجت الاسلام سلیمی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر روحیه مقاومت و ایستادگی، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود برسند و باید با حفظ انسجام داخلی و هوشیاری، مسیر عزت و استقلال کشور ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه آمریکا حد و مرزی برای زیادهخواهیهای خود قائل نیست، تاکید کرد: انتظار است مردم همچنان با حفظ حضور و بصیرت خود، در صحنه بمانند، ملت ایران همواره نشان دادهاند که در بزنگاههای مهم، پای ارزشها و آرمانهای خود ایستادهاند و نقشههای دشمن را خنثی کردهاند.
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