به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در محلات اظهار کرد: تقوا زاد و توشه انسان برای سفر آخرت و مطمئن‌ترین پناهگاه در برابر وسوسه‌های شیطان است و انسان برای دستیابی به رستگاری باید در همه عرصه‌های زندگی به تقوای الهی تمسک بجوید.

امام جمعه محلات با استناد به خطبه ۱۱۴ نهج‌البلاغه افزود: امیرالمؤمنین (ع) تقوا را هم بهترین توشه برای قیامت و هم پناهگاهی امن برای نجات انسان معرفی کرده‌اند و هر فردی برای در امان ماندن از لغزش‌ها و رسیدن به سعادت، باید این سرمایه ارزشمند را در زندگی خود تقویت کند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید و شهدای بیت رهبری در روزهای آینده، حضور پرشور مردم در این مراسم را ضروری و اثرگذار دانست و تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور گسترده خود، عشق و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، مکتب اهل‌بیت (ع)، رهبر شهید و رهبران الهی را به نمایش خواهد گذاشت و این حماسه، دشمنان را در محاسبات خود دچار ترس خواهد کرد.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: این حضور علاوه بر تجلی رابطه عاطفی میان مردم و رهبران دینی، بسیاری از توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند و نشان می‌دهد ملت ایران همچنان با صلابت بر آرمان‌های خود ایستاده است.

وی گفت: برای اعزام عاشقان امام شهید از محلات ثبت‌نام در حال انجام است و علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این مراسم نام‌نویسی کنند تا در خلق این حماسه ملی سهیم باشند.

امام جمعه محلات با اشاره به نامگذاری ۱۲ تیر به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناو آمریکایی و شهادت ۲۹۰ زن، مرد و کودک بی‌گناه، تنها نمونه‌ای از جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران است، جنایتی که عامل آن نه‌تنها مجازات نشد، بلکه مدال افتخار نیز دریافت کرد.

وی با مرور حوادث تلخ ششم تا دوازدهم تیرماه تصریح کرد: ترور رهبر شهید، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بمباران شیمیایی سردشت، شهادت شهید آیت الله صدوقی به عنوان نمونه‌هایی از جنایت‌های منافقین و حامیان غربی آنان تنها بخش کوچکی از کارنامه سیاه آمریکا و هم‌پیمانانش در قبال ملت ایران است.

حجت‌الاسلام ربانی با بیان اینکه آمریکا طی حدود ۲۵۰ سال عمر خود بیش از ۲۰۰ جنگ و عملیات نظامی علیه کشورهای مختلف انجام داده است، گفت: کشوری با چنین سابقه‌ای نمی‌تواند مدعی دفاع از حقوق بشر باشد زیرا عملکرد آن در عراق، افغانستان، ویتنام، فلسطین و دیگر نقاط جهان مملو از ظلم، کشتار و تجاوز است.

وی با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران، حمله به مدارس، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، دانشگاهی و علمی را نمونه‌ای دیگر از نقض آشکار حقوق بشر دانست و تصریح کرد: دشمنان حتی کودکان بی‌گناه را هدف قرار دادند و این اقدامات، چهره واقعی مدعیان غربی حقوق بشر را بیش از پیش آشکار ساخت.

امام جمعه محلات تحریم‌های اقتصادی را نیز از مصادیق آشکار نقض حقوق بشر خواند و گفت: جلوگیری از ورود دارو و ایجاد محدودیت برای تأمین نیازهای درمانی مردم، بزرگ‌ترین ظلم به بیماران و ملت ایران است و نشان می‌دهد ادعای دفاع از حقوق بشر از سوی آمریکا کاملاً دروغین است و همه این اقدامات جنایت‌بار باید مستندسازی و در تاریخ ثبت شود تا حقوق ملت ایران مطالبه و صدای مظلومیت مردم به گوش جهانیان برسد.

حجت‌الاسلام ربانی با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کرد: خداوند وعده داده است که از جنایتکاران انتقام خواهد گرفت و ملت ایران نیز به تحقق این وعده الهی امیدوار است.

وی با اشاره مذاکرات ایران و امریکا اظهار کرد: مذاکره بخشی از میدان نبرد است و نباید آن را در برابر جنگ قرار داد، جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی نیز در حال مقابله با دشمنان خود است و حضور آمریکا پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی، نشانه شکست سیاست‌های این کشور است.

امام جمعه محلات تاکید کرد: مسئولان باید با هوشیاری کامل، نسبت به بدعهدی‌های آمریکا مراقب باشند و در برابر هرگونه نقض تعهد، پاسخی قاطع ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی نباید به نتیجه مذاکرات گره زده شود،گفت: تجربه برجام نشان داد اعتماد به آمریکا نتیجه‌ای برای ملت ایران ندارد و راه برون‌رفت از مشکلات، تکیه بر اقتصاد مقاومتی، توانمندی‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های کشور است.

وی گفت: مطالبه مردم از مسئولان این است که اشتباهات گذشته تکرار نشود، مشکلات معیشتی کشور به مذاکرات گره نخورد و مسئولان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، در مسیر حل مشکلات مردم و صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.