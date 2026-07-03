رحیمی:وحدت زیر سایه ولایت رمز عبور از جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، با تبیین منظومه فکری ایشان، اظهار کرد: در اندیشه والای رهبر شهید، «ایران قوی» نه یک آرمان واقع‌بینانه، بلکه راهبردی حیاتی برای بقا و عزت کشور بود.

وی افزود: ایشان قدرت را مفهومی تک‌بعدی نمی‌دیدند و آن را شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از علم پیشرفته، اقتصاد مقاومتی، صنعت خودکفا، دفاع بازدارنده و عزت بین‌المللی می‌دانستند که در بیانیه گام دوم انقلاب تبلور یافت.

امام جمعه ساوه گفت: رسالت کنونی شبکه تبیین، بازنمایی این شخصیت چندوجهی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و عبور از شرایط پیچیده فعلی است.

امام جمعه ساوه هماهنگی میان مسئولان ارشد را عامل اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: اگرچه اختلاف‌نظرهای کارشناسی طبیعی است، اما پس از اتخاذ تصمیم نهایی، وحدت در اجرا یک ضرورت است.

وی با استناد به آیه «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا» و حکمت ۲۷ نهج‌البلاغه گفت: چندصدایی در عرصه مدیریت کلان، سرمایه قدرت ملت را فرسوده می‌کند در نظام جمهوری اسلامی، محور این هماهنگی ولایت‌فقیه است و مسئولان موظف‌اندمواضع و عملکرد خود را با سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری تعیین می‌شود، تطبیق دهند.

حجت الاسلام رحیمی با هشدار نسبت به توطئه دشمن برای ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مردم و مسئولان گفت: هدف دشمن القای این باور است که مقاومت هزینه‌دار و بی‌فایده است.

وی علل این اختلال محاسباتی را تحلیل مادی، تهدید و تطمیع و نشناختن جبهه خودی دانست و افزود: راهکار مقابله با این جنگ شناختی، ایمان به خدا، تقوا و شناخت دقیق توانمندی‌های داخلی است.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه غیبت به معنای عدم یاری امام توسط امت است، گفت: سه عامل اصلی «گناه و عدم تزکیه نفس»، «حب دنیا و تعلقات هفت‌گانه آن» و «نداشتن روحیه اخوت و مواسات ایمانی»، از عوامل اصلی خطای محاسباتی و تداوم غربت امام زمان(عج) است که باید برای درمان آن اقدام کرد.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به روز «حقوق بشر آمریکایی»، ضمن محکوم کردن جنایات این رژیم در جنگ‌های متعدد جهانی و تجاوزات علیه ملت ایران، گفت : این کارنامه سرشار از جنایت، باید توسط قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی مستندسازی شده و کیفرخواست بین‌المللی علیه جنایتکاران تدوین شود.

وی تصریح کرد: ایران به عنوان ام‌القرای مقاومت، پرچمدار این افشاگری است و ملت ایران انتقام خون شهیدان را از نظام مستکبر خواهد ستاند.