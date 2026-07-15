مکتب امام شهید سپری استوار در برابر استکبار و پناهگاه بصیرت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد پناهیان شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: تشییع باشکوه رهبر شهید، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های انقلاب و تجدید عهد با شهدا بود.

وی افزود: مکتب امام شهید، با تربیت نسلی مؤمن و مقاوم، روحیه مجاهدت و فداکاری را در ملت ایران تقویت کرده و امروز این فرهنگ، پشتوانه ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام پناهیان تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با حذف فرماندهان، مسیر انقلاب متوقف می‌شود، اما حضور گسترده مردم نشان داد خون شهدا، عامل پویایی و اقتدار روزافزون انقلاب است.

وی ادامه داد: امنیت و اقتدار ایران در گرو آن است که دشمنان بدانند هر اقدام خصمانه، هزینه‌ای سنگین و اجتناب‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: خونخواهی مظلومان، در مکتب امام سجاد(ع) نماد عقلانیت، مقاومت و عزت‌ آفرینی است.

وی افزود: امام شهید ایران با حفظ اصول انقلاب، حضور جریان‌های مختلف و مشارکت حداکثری مردم را مدیریت و زمینه پویایی نظام را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام پناهیان بیان کرد: دشمنان با وجود تلاش برای تضعیف ارزش‌های جامعه ناکام ماندند و بصیرت و شعور سیاسی مردم، زمینه ایستادگی نسل جوان در برابر جبهه استکبار را فراهم کرده است.

وی گفت: ایران اسلامی در عرصه‌هایی همچون هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی و هوافضا به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است و جوانان با شناخت مکتب امام شهید و مطالعه بیانیه گام دوم، باید نقش خود را در مسیر تمدن‌سازی اسلامی ایفا کنند.