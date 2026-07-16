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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۷

حمله دشمن آمریکایی به یکی از مناطق «ویسیان»

حمله دشمن آمریکایی به یکی از مناطق «ویسیان»

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از حمله دشمن آمریکایی به یک نقطه از بخش «ویسیان» در شهرستان چگنی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی گفت: دقایقی پیش دشمن آمریکایی یک نقطه از بخش ویسیان شهرستان چگنی را مورد حمله قرار داد.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق، جزئیات بیشتر در خصوص این حمله اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6890141

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