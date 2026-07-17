چالش جدی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در همایش مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاهها، دانشکدهها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت، ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات، اظهار داشت: امروز اداره کشور بدون زیرساختهای فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست و سیاستگذاری، تنظیمگری و تصمیمگیری صحیح، نیازمند دادههای دقیق و قابل اتکا است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه دولت هوشمند، افزود: زمانی فناوری اطلاعات برای بسیاری از سازمانها یک اقدام تزئینی محسوب میشد، اما امروز شرایط تغییر کرده است؛ اداره کشور بدون فناوری اطلاعات مانند اداره یک هواپیما بدون رادار است و هیچ نظام مدیریتی عاقلانهای چنین کاری را انجام نمیدهد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه بسیاری از گایدلاینها و دستورالعملهای حوزه سلامت بدون اتصال به سامانههای اجرایی اثربخشی لازم را ندارند، گفت: اگر قرار است رفتارها را پایش کنیم، خرید راهبردی انجام دهیم، منابع را مدیریت کنیم و نظام سلامت را ارتقا دهیم، همه این اقدامات نیازمند پشتوانه فناوری اطلاعات است.
موهبتی با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در آینده نظامهای مدیریتی جهان، تصریح کرد: کشورهایی در عرصه رقابت جهانی موفق خواهند بود که بتوانند ظرفیتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین را در خدمت خود قرار دهند و در حوزه سلامت نیز باید از این ظرفیتها برای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و تصمیمگیری مبتنی بر داده استفاده کنیم.
وی با اشاره به سابقه چندین ساله اجرای طرحهای مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و همچنین مشارکت بخش خصوصی، مسیر توسعه سلامت دیجیتال را با سرعت بیشتری طی کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین بر ضرورت ایجاد اپراتوری سلامت تأکید کرد و گفت: همانگونه که حضور بخش خصوصی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه موجب توسعه گسترده این صنعت شد، در حوزه سلامت نیز باید زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی برای ایجاد یکپارچگی میان سامانهها و ارائه خدمات نوین فراهم شود.
وی ادامه داد: امروز تعداد زیادی سامانه و محیط کسبوکار در حوزه سلامت فعال است که بدون یکپارچگی، امکان بهرهگیری کامل از ظرفیت آنها وجود ندارد و یکی از مأموریتهای مهم در حوزه فناوری اطلاعات، ساماندهی مدل اپراتوری سلامت است.
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