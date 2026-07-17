  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۷

حمله غافلگیرانه ایران به مرکز فرماندهی پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

حمله غافلگیرانه ایران به مرکز فرماندهی پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که مرکز فرماندهی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی در منطقه «التنف» سوریه را هدف حمله غافلگیرانه قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که حمله ای غافلگیرانه به مرکز فرماندهی آمریکایی در منطقه التنف سوریه انجام داده است.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران ایران تأکید کرد تا زمانی که حملات آمریکا ادامه یابد هیچ نفت یا گازی از طریق تنگه هرمز صادر نخواهد شد و کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیارش قرار دارد و تا زمانی که تجاوزات آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.

سپاه پاسداران ایران همچنین اعلام کرد که علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه را نیز منهدم کرده است.

ایران شب گذشته و بامداد امروز علاوه بر پایگاه التنف، پایگاه های آمریکا را در قطر، بحرین، کویت و اردن هدف حملات موشکی و پهپادی گسترده قرار داد.

کد مطلب 6890222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگر نفت و گاز از آذربایجان و ترکیه و سوریه و عربستان صادر نشه اونوقت گوهر تنگه هرمز شروع به درخشیدن میکنه، مادامی که آسودگی خیال تامین نفت از طرق دیگر هست گوهر هرمز کم فروغ خواهد ماند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها