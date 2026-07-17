حمله غافلگیرانه ایران به مرکز فرماندهی پایگاه نظامی آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که حمله ای غافلگیرانه به مرکز فرماندهی آمریکایی در منطقه التنف سوریه انجام داده است.

بر اساس این گزارش، سپاه پاسداران ایران تأکید کرد تا زمانی که حملات آمریکا ادامه یابد هیچ نفت یا گازی از طریق تنگه هرمز صادر نخواهد شد و کنترل کامل تنگه هرمز کماکان در اختیارش قرار دارد و تا زمانی که تجاوزات آمریکا ادامه داشته باشد، یک قطره نفت و گاز از این منطقه صادر نخواهد شد.

سپاه پاسداران ایران همچنین اعلام کرد که علاوه بر انهدام یک سامانه راداری، چند فروند بالگرد خاص عملیات ویژه را نیز منهدم کرده است.

ایران شب گذشته و بامداد امروز علاوه بر پایگاه التنف، پایگاه های آمریکا را در قطر، بحرین، کویت و اردن هدف حملات موشکی و پهپادی گسترده قرار داد.