خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
نقشآفرینی ریما رامینفر، ستاره پسیانی و رضا بهبودی در تئاترشهر
از روز یکشنبه بیست و هشتم تیر سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان با اجرای نمایش «آتشسوزیها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی و حضور جمعی از بازیگران شناخته شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون است.
نمایش «آتشسوزیها» به طراحی و کارگردانی مرتضی میرمنتظمی بر اساس نمایشنامهای از وجدی معوض و با ترجمه نازنین میهن در تالار اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه میرود.
به ترتیب حروف الفبا بهرام ابراهیمی، محمدعلی ابراهیمی، هادی احمدی، رضا بهبودی، ستاره پسیانی، علیرضا جعفری، عباس جمالی، ریما رامینفر، مهشید زبردست، اکبر سلمانی، فرزانه میدانی، کوثر میرزانژاد، فرنوش نیکاندیش هنرمندانی هستند که به عنوان بازیگر در این نمایش حضور دارند.
اجرای اقتباسی متفاوت از «اورستیا» آیسخولوس
نمایش «اورستیا» بر اساس یک تراژدی به همین نام نوشته آیسخولوس (اِشیل) نویسنده برجسته کلاسیک یونانی که اقتباس و کارگردانی آن را سایمون استون انجام داده است در تئاتر بریج لندن روی صحنه رفته است. پرده دوم این نمایش یکی از گیراترین، جانفرساترین و تلخترین ساعات نمایشی است که ممکن است تجربه شود و وقایع گرانسنگ و تأثیر هولناک آنها تماشاگر را میخکوب میکند. باقی نمایش نیز که شباهت بیشتری به آثار آیسخولوس و دیگران دارد نیز خود سرشار از اعتمادبهنفسِ هنری است که به ساخت اثری منجر شده که صحنهآرایی و بازیگری درخشانی دارد.
با این حال و با اینکه عجیب به نظر میرسد، پس از نمایشی با بیش از سه ساعت و نیم اجرا و ۲ وقفه، استون تقریباً نیاز داشته تا زمان بیشتری در اختیار داشته باشد تا این حماسه پرمعنا را روایت کند.
استون در این اثر نیز مانند کارهای پیشین خود نظیر «مدئا»ی ویرانگرش یا «یرما» با بازی بیلی پایپر، اینجا نیز از الگویی آشنا پیروی میکند و خانواده یونانیِ نفرینشدهای را به تصویر میکشد که بهخاطر تصمیم پدر برای قربانی کردن دخترش از هم میپاشد اما تمام این داستان به کلی تغییر یافته و به شکلی معاصر و قابل شناخت درآمده است.
آگاممنون به کریستوفری (با بازی باشکوه دیوید موریسی) تبدیل میشود که یک ژنرال یا شاهزاده نیست بلکه یک سلاحفروش قرن بیستویکمی است که کسبوکار خانوادگی را اداره میکند. کلوتایمنسترا همسرش، با بازی ماری لوئیز پارکر، مونتی نام دارد؛ زنی که حتی پیش از آنکه تصمیم بگیرد شوهرش را با کمک عاشق جدیدش جروم (همان اگوستوس با بازی جان مکمیلان) به قتل برساند، بسیار ناراضی و تندخو است. فرزندانشان، آلیس (رزی شیهی) و اوگی (تام گلین کارنی)، ۲ جوانِ آخرِ هزارهای، لوس و ناراضی بهنظر میرسند که «در برابرِ هر مانعی طغیان میکنند»، به همان اندازه که انتقامگیرندگانی رنج دیدهاند.
داستان نمایش درون جعبه شیشهایِ چرخانِ لیز کلچن رخ میدهد؛ کاخی صیقلی که هرگاه اجساد خونین که کم هم نیستند کشف میشوند، بهطرز مهیجی میچرخد. نورپردازی نیک شلیپر هر صحنه را در هالهای ناراحتکننده فرو میبرد و فضای صوتی پیتر رایس به زیرِ پوستِ تن مخاطب نفوذ میکند.
دیالوگهای این اثر تند، همپوشان و بهشکلی باورپذیر واقعگرایانه است. استون با خطِ زمانی بازی میکند و در رویدادهای یک دهه، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶، جلو و عقب میپرد و نمایش را به اندازه یک تراژدی، به یک فیلم مهیج نیز تبدیل میکند.
«اورستیا» تا ۱۹ سپتامبر به اجراهای خود ادامه میدهد.
تماشای «ویکنت شقه شده» در عمارت نوفل لوشاتو
«ویکنت شقه شده» به نویسندگی باقر سروش و تهیه کنندگی و کارگردانی شهروز دلافکار از اوایل مرداد در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه میرود.
این اثر همکاری مشترک باقر سروش و شهروز دل افکار است که عمارت نوفل لوشاتو نیز به عنوان مجری طرح در آن حضور دارد.
شهروز دل افکار، سحر عبدالملکی، صدف خاقان، عرفان توکلی، امیرحسین قلی پور، ماهان زارعی، ادیب کاظمی، تینا محمدی، سرور کعب عمیر، آرمین حیدری، متین نجفیان، کامران رهنما، شقایق بروجی، آرین عزیزاللهی، نازنین قلی پور، علیرضا تقوی، علی اصغر برآهوئی، شایان خدامی، حسام آتشین، هادی اعتمادی پور، رضا ایزدی، محمدرضا باستان حق، امیر محمد بیات، مانا بیات، مرسده تقوی، رومینا حسن پور، محمد علی حسینی، احسان حیدری، رکسانا خانی زاده، درسا دیبا، ستایش صحرابانی، منیژه صوفی منش، اوراز طهماسبی، هلیا عبادی، لیانا عربلو، هانیه قلیپور رز، نازنین هداوند و فرشته هداوند بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان نمایش «ویکنت شقه شده» آمده است: ویکنت به جنگ میرورد و با توپ جنگی دو شقه میشود و نیمه شرش به کشور برمیگردد.
«جرأت حقیقت» روی صحنه رفته است
نمایش «جرأت حقیقت» از ۲۳ تیر تا نیمه مرداد، با تعداد اجراهای محدود، در سالن ۷، طبقه ششم پردیس سینمایی کوروش میزبان مخاطبان است.
فرشید نوابی، شراره رخام، علی برجی، ندا رضاییان، مهشید دلاوری، غزاله اکرمی و وحید رحیمیان از بازیگران این اثر هستند. حضور غزاله اکرمی بازیگر سریال «سوجان» و نخستین تجربه حضور وحید رحیمیان روی صحنه تئاتر، در کنار امیرخلوت، از موارد قابل توجه این نمایش است.
سرپرستی موسیقی این اثر را آتنا رضوی بر عهده دارد و اجرای موسیقی متن نیز توسط منصور شرفآبادی و آتنا رضوی انجام میشود.
همچنین فریبا کوثری مدیر پروژه، رامین پرچمی سرپرست پروژه و مهشید خسروی مجری طرح این نمایش هستند.
«جرأت حقیقت» به تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی و نویسندگی سامان شمس، یک نمایش اجتماعی درباره راههاییست که اطلاعات ما آشکار میشود.
پایان سیزدهمین فستیوال مکتب تهران
آئین اختتامیه سیزدهمین فستیوال مکتب تهران، شامگاه جمعه ۱۹ تیر، با حضور جمعی از هنرمندان، منتقدان، دانشجویان و علاقهمندان تئاتر برگزار شد. در این مراسم، گلچهره سجادیه، فواد نظیری، احسان فلاحتپیشه، محمدرضا خاکی، عبدالرضا منجری، پویا عاقلیزاده و جمعی از فعالان عرصه تئاتر حضور داشتند و با معرفی برگزیدگان، پرونده سیزدهمین دوره این رویداد آموزشی و نمایشی بسته شد.
سیزدهمین فستیوال مکتب تهران حاصل ۲ هفته اجرای مستمر آثار نمایشی هنرجویان این مجموعه بود؛ رویدادی که طی آن ۱۶ اثر نمایشی در حضور مخاطبان، مدرسان و منتقدان به صحنه رفت. این آثار نتیجه فرآیند آموزشی هنرجویان در دورههای بازیگری و کارگردانی مکتب تهران بودند که در طول دورههای تخصصی، زیر نظر جلال تهرانی آموزش دیده و آثار خود را برای اجرا آماده کرده بودند.
«بره سیاه» با بازی نوجوانان دارای نیازهای ویژه در کاخ هنر
نمایش «بره سیاه» به کارگردانی جواد فراهانی و نویسندگی مشترک جواد فراهانی و نیما آقاخانی، از ۲۲ تیر در دومین دوره رویداد هورباکس روی صحنه میرود.
این اثر با حضور کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه، از جمله افراد مبتلا به اوتیسم، سندروم داون، سیپی و سایر شرایط خاص تولید شده است. «بره سیاه» جدیدترین تجربه جواد فراهانی در حوزه تئاتر افراد دارای نیازهای ویژه است و تلاش دارد ظرفیتهای هنری این گروه از هنرمندان را در قالب یک اثر نمایشی به مخاطبان معرفی کند.
نادر صادقی، نیما آقاخانی، محمدرضا دانشی، پویا عربگری، مهدی سلیمان، نرگس علیزاده، تینا حاجینصرالله، نازنین اسعدی، امیرحسین سلیمانیان، ثمین گلمحمدی، محمد جهانگیری، یگانه حسینی و مهدیار خسروجردی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «بره سیاه» از ۲۲ تا ۲۶ تیر ساعت ۲۱ در کاخ هنر میزبان مخاطبان خواهد بود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اثر را از سامانه تیوال تهیه کنند.
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