آذربایجان غربی به سامانه فوریت های اداری «فواد ۱۲۸» کشور متصل شد 

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داودی صبح چهارشنبه در جلسه شورای راهبری تحول اداری و مراسم آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در آذربایجان غربی اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با هدف افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات اداری افزود: ارزیابی‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از نارضایتی شهروندان به نحوه ارائه خدمات و نبود سازوکار متمرکز برای رسیدگی به مشکلات اداری بازمی‌گردد.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه، هر دستگاه به صورت مستقل شکایات را دریافت و بررسی می‌کرد، اما در «فواد ۱۲۸» روند رسیدگی به صورت متمرکز، برخط و با نظارت بی‌طرفانه انجام می‌شود.

داودی با بیان اینکه ملاک اصلی در این سامانه، نظر مردم درباره نحوه حل مشکلات است، گفت: برای نخستین بار امکان رصد لحظه‌ای میزان رضایت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی فراهم شده و گزارش‌های آن به صورت مستمر در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات ثبت‌شده مربوط به پاسخگو نبودن برخی واحدهای اداری، به‌روز نبودن مسیرهای ارتباطی، ابهام در فرآیندهای ارائه خدمات و همچنین نحوه برخورد با مراجعان بوده است.

عملکرد دستگاه ها به صورت مستمر ارزیابی می شود

داودی با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها به صورت مستمر ارزیابی خواهد شد، اظهار کرد: در آینده کارنامه عملکرد ادارات در حوزه پاسخگویی و سلامت اداری نیز منتشر می‌شود و مدیران موفق مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت ‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به راه‌اندازی سامانه فواد (فوریت‌های اداری) در آذربایجان‌غربی به عنوان بیست و نهمین استان کشور گفت: امیدواریم امسال شاهد راه اندازی این مرکز در همه استان‌ها باشیم.

داودی با بیان اینکه افزود: سال گذشته ۱۶ هزار شکایت مردمی در سراسر کشور ثبت شد، گفت: هم‌اکنون چهار هزار و ۶۴۰ خدمت شناسه‌دار در کشور تعریف شده است اما بسیاری از مدیران کل در استان‌ها هنوز آشنایی کافی با این خدمات ندارند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای دانش مدیران و کارشناسان در این زمینه، خاطرنشان کرد: آموزش‌ های لازم برای آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان با خدمات شناسه‌دار در دستور کار قرار گرفته تا زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر، شفاف‌تر و کارآمدتر به مردم فراهم شود

وی افزود: سامانه «فواد ۱۲۸» صرفا یک بستر ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

داودی با اشاره به رویکرد دولت در بهره‌گیری از نظرات مردم گفت: این سامانه گامی مهم برای قرار گرفتن عملکرد دستگاه‌های اجرایی در معرض ارزیابی مستقیم شهروندان و توسعه فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری کشور است.

با فعالیت سامانه فواد ۱۲۸ عملکرد دستگاه‌های اجرائی به صورت مستقیم از سوی شهروندان ارزیابی خواهد شد.