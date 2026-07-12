به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «ویکنت شقه شده» به نویسندگی باقر سروش و تهیه کنندگی و کارگردانی شهروز دل‌افکار از اوایل مرداد در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

این اثر همکاری مشترک باقر سروش و شهروز دل افکار است که عمارت نوفل لوشاتو نیز به عنوان مجری طرح در آن حضور دارد.

شهروز دل افکار، سحر عبدالملکی، صدف خاقان، عرفان توکلی، امیرحسین قلی پور، ماهان زارعی، ادیب کاظمی، تینا محمدی، سرور کعب عمیر، آرمین حیدری، متین نجفیان، کامران رهنما، شقایق بروجی، آرین عزیزاللهی، نازنین قلی پور، علیرضا تقوی، علی اصغر برآهوئی، شایان خدامی، حسام آتشین، هادی اعتمادی پور، رضا ایزدی، محمدرضا باستان حق، امیر محمد بیات، مانا بیات، مرسده تقوی، رومینا حسن پور، محمد علی حسینی، احسان حیدری، رکسانا خانی زاده، درسا دیبا، ستایش صحرابانی، منیژه صوفی منش، اوراز طهماسبی، هلیا عبادی، لیانا عربلو، هانیه قلی‌پور رز، نازنین هداوند و فرشته هداوند بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان نمایش «ویکنت شقه شده» آمده است: ویکنت به جنگ می‌رورد و با توپ جنگی دو شقه می‌شود و نیمه شرش به کشور برمی‌گردد.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به دستیار کارگردان و برنامه ریز: سحر عبدالملکی، طراح پوستر: مهدی طالقانی، آهنگساز: بهرنگ عباسپور، طراح نور: رضا خضرایی، طراح صحنه: حسین طاهربخش، طراح گریم: امیر قادری، طراح و ساخت اسب: بهمن صنیعی، آهنگساز و طراح صدا: حمیدرضا حسینی، مدیر روابط عمومی، رسانه و تبلیغات: محسن بیده، ساخت تیزر: فرزین آذرگشب، عکاس: رضا جاویری و امیر خدامی، گروه کارگردانی: دانیال قهاری-مرسده تقوی-رضا ارتباطی، اپراتور نور: مهرناز زارعی، دستیار صدا: احمدرضا قبادی و دوخت لباس: زهرا بهرامی اشاره کرد.

شهروز دل افکار بازیگر و کارگردان تئاتر پیش از این آثاری چون «یوزف‌کا»، «اعترافاتی درباره زنان»، «رومئو و ژولیت»، «اتول‌سرون» و ... را روی صحنه برده است.

پیش فروش روزهای نخست این نمایش به زودی در سایت تیوال آغاز می‌شود و علاقه‌مندان جهت تهیه و رزرو بلیت آن می‌توانند به سایت تیوال و یا گیشه عمارت نوفل لوشاتو مراجعه کنند.