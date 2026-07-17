حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست اهالی روستای چمژاب مبنی بر افزایش سهمیه آرد تنها نانوایی این روستای یک هزار و ۳۰۰ نفری، اظهار داشت: متأسفانه سهمیه آرد این نانوایی به هشت کیسه در ماه کاهش یافته است که جوابگوی نیاز جمعیت روستا نیست.

وی با بیان اینکه این نانوایی روزانه دو کیسه آرد پخت می‌کند، افزود: با توجه به تغییر متصدی نانوایی و کاهش سهمیه از سوی شهرستان، اقدامات لازم برای تأمین آرد از محل شناور تا زمانی که به حد نرمال برسد، انجام خواهد شد.

فرماندار دره‌شهر تصریح کرد: این مشکل به زودی رفع خواهد شد و تأمین آرد مورد نیاز مردم روستا در دستور کار قرار دارد.