ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به آسانی قابل انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان، با اشاره به طراحی سامانه ثبت ادعا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در طراحی این سامانه سادگی فرآیندها و امکان استفاده آسان برای عموم مردم بوده است تا متقاضیان بدون نیاز به دانش تخصصی حقوقی یا مهارت‌های فنی بتوانند شخصاً مراحل ثبت ادعای خود را انجام دهند.

وی افزود: تلاش شده است فرآیند ثبت ادعا با چند مرحله ساده و بدون پیچیدگی طراحی شود تا کاربران بتوانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و درخواست خود را ثبت کنند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به راهنماهای تعبیه‌شده در سامانه گفت: برای تمامی بخش‌هایی که ممکن است برای مردم ابهام ایجاد کند راهنمای کامل در سامانه پیش‌بینی شده است تا متقاضی در هر مرحله بداند چه اطلاعاتی باید ثبت کند و چه مدارکی مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: در بخش‌هایی مانند درج مشخصات هویتی، نظیر نام، نام خانوادگی و کد ملی، به دلیل سادگی اطلاعات، نیازی به راهنمای ویژه وجود ندارد، اما در موضوعات تخصصی‌تر، توضیحات لازم در اختیار کاربران قرار گرفته است.

طاهریان ادامه داد: در سامانه ثبت ادعا بیش از ۱۴ نوع مستند برای اثبات ادعا پیش‌بینی شده و برای هر یک نیز توضیحات جداگانه ارائه شده است تا متقاضی بتواند متناسب با مستندات خود، گزینه صحیح را انتخاب کند.

وی افزود: برای نمونه اگر شخص قصد ثبت ادعا بر اساس صلح‌نامه، قولنامه، گواهی انحصار وراثت یا سایر اسناد را داشته باشد سامانه توضیح می‌دهد که منظور از هر یک از این مستندات چیست و چه مدارکی باید بارگذاری شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال زمانی که در سامانه از «صلح‌نامه» نام برده می‌شود منظور صلح‌نامه عادی و غیررسمی است زیرا اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده‌اند اساساً دارای اعتبار رسمی بوده و مشمول این فرآیند نیستند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم سامانه این است که فرم‌های ثبت اطلاعات متناسب با نوع مستند انتخابی طراحی شده‌اند و اطلاعات مورد نیاز هر سند با سند دیگر تفاوت دارد.

وی گفت: برای مثال اطلاعاتی که برای ثبت یک قولنامه لازم است با اطلاعات مورد نیاز برای ثبت گواهی انحصار وراثت، صلح‌نامه یا سایر مستندات تفاوت دارد به همین دلیل سامانه به صورت هوشمند و متناسب با نوع مستند اطلاعات لازم را از متقاضی دریافت می‌کند.

طاهریان افزود: این موضوع موجب می‌شود متقاضی تنها اطلاعات مرتبط با مستند خود را تکمیل کند و فرآیند ثبت ادعا با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی تأکید کرد: در طراحی سامانه تلاش شده است حداقل پیچیدگی برای کاربران ایجاد شود و تمامی فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مردم بتوانند بدون نیاز به مراجعه به واسطه‌ها شخصاً ثبت ادعای خود را انجام دهند.

طاهریان ادامه داد: اولویت اصلی سازمان ثبت این بوده است که مردم با کمترین چالش کمترین دانش فنی و بدون نیاز به آموزش‌های تخصصی بتوانند از خدمات سامانه استفاده کنند و تمامی مراحل ثبت ادعا را به صورت الکترونیکی به انجام برسانند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: راهنماهای تعبیه‌شده در سامانه تمامی مراحل ثبت ادعا را به صورت مرحله‌به‌مرحله تشریح می‌کنند و متقاضی در هر بخش با توضیحات لازم مواجه می‌شود تا بتواند بدون ابهام اطلاعات مورد نیاز را ثبت کند.

وی گفت: هدف از طراحی این راهنماها آن بوده است که مردم با اطمینان بیشتری وارد فرآیند ثبت ادعا شوند و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا استفاده از خدمات واسطه‌ها درخواست خود را به ثبت برسانند.

طاهریان در پایان تأکید کرد: تمامی سیاست‌گذاری‌ها و طراحی‌های انجام‌شده در سامانه ثبت ادعا با محوریت تسهیل امور مردم صورت گرفته است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کرده است فرآیندی ساده، شفاف، الکترونیکی و قابل فهم برای عموم شهروندان فراهم کند تا متقاضیان بتوانند با کمترین دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادعای خود را ثبت و پیگیری کنند.