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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ایلام برگزار شد

امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ایلام برگزار شد

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ایلام برگزار شده است.

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی در سطح استان، اظهار داشت: این امتحانات با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ۱۴۴ مرکز و ۷۷ حوزه امتحانی برگزار شده است و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری استاندارد و بدون دغدغه این آزمون‌ها اندیشیده شده بود.

وی با بیان اینکه ۷ هزار و ۴۰۵ نفر از مجموع داوطلبان، دانش‌آموزان پایه دوازدهم هستند، افزود: ۵ هزار و ۶۶۱ نفر از شرکت‌کنندگان نیز دانش‌آموزان پایه یازدهم را شامل می‌شوند و مابقی داوطلبان را کسانی تشکیل می‌دهند که برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در این امتحانات شرکت کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام تصریح کرد: برای برگزاری استاندارد امتحانات نهایی، تجهیزات و ملزومات لازم در اختیار حوزه‌های برگزاری قرار گرفته است و همزمان دوره‌های آموزشی ویژه عوامل اجرایی امتحانات نیز برگزار شده است تا فرآیند برگزاری آزمون‌ها با نهایت دقت و سلامت انجام شود.

زینی‌وند در پایان با تأکید بر اینکه همه این اقدامات با هدف ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و برگزاری امتحانات در نهایت دقت و سلامت انجام شده، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تلاش شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در فضایی مناسب و بدون دغدغه، توانایی‌های علمی خود را به محک بگذارند.

کد مطلب 6890278

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