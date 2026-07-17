امتحانات نهایی با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ایلام برگزار شد

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی در سطح استان، اظهار داشت: این امتحانات با حضور ۱۷ هزار داوطلب در ۱۴۴ مرکز و ۷۷ حوزه امتحانی برگزار شده است و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری استاندارد و بدون دغدغه این آزمون‌ها اندیشیده شده بود.

وی با بیان اینکه ۷ هزار و ۴۰۵ نفر از مجموع داوطلبان، دانش‌آموزان پایه دوازدهم هستند، افزود: ۵ هزار و ۶۶۱ نفر از شرکت‌کنندگان نیز دانش‌آموزان پایه یازدهم را شامل می‌شوند و مابقی داوطلبان را کسانی تشکیل می‌دهند که برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره در این امتحانات شرکت کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام تصریح کرد: برای برگزاری استاندارد امتحانات نهایی، تجهیزات و ملزومات لازم در اختیار حوزه‌های برگزاری قرار گرفته است و همزمان دوره‌های آموزشی ویژه عوامل اجرایی امتحانات نیز برگزار شده است تا فرآیند برگزاری آزمون‌ها با نهایت دقت و سلامت انجام شود.

زینی‌وند در پایان با تأکید بر اینکه همه این اقدامات با هدف ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و برگزاری امتحانات در نهایت دقت و سلامت انجام شده، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، تلاش شده است تا دانش‌آموزان بتوانند در فضایی مناسب و بدون دغدغه، توانایی‌های علمی خود را به محک بگذارند.