همه امکانات برای زائران اربعین در مسیر مهران تا کربلا فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن سلیمون صبح جمعه در نشست مشترک با استاندار ایلام، ضمن تسلیت شهادت شهدای ایران اسلامی، اظهار کرد: مراسم تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان در کربلا و نجف با بهره‌گیری از همه امکانات برگزار شد؛ استقبالی که در شأن و جایگاه این شهدای بزرگ بود.

وی با بیان اینکه قلب‌های مردم عراق با ملت برادر و همسایه ایران است، افزود: امیدواریم پیروزی هرچه زودتر نصیب ملت ایران شود.

استاندار واسط عراق با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین، گفت: خدمت به زائران حضرت امام حسین(ع) وظیفه‌ای است که در جان و دل مردم عراق ریشه دارد.

سلیمون از همکاری و هماهنگی استاندار ایلام قدردانی کرد و افزود: در استان واسط تمامی امکانات برای استقبال از زائران مهیا شده و از مرز مهران تا کربلای مقدس برنامه‌ریزی جامعی برای ارائه خدمات انجام گرفته است. همچنین دولت مرکزی عراق بر ارائه بهترین خدمات به زائران تأکید کرده است.

وی ادامه داد: ستاد اربعین استان واسط به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها به طور مستمر مورد بازدید و ارزیابی قرار می‌گیرد. تأمین آب، برق و امکانات پایانه‌ها نیز به طور کامل انجام شده است.

استاندار واسط مهم‌ترین چالش اربعین را مدیریت ازدحام زائران دانست و تصریح کرد: با هماهنگی میان دو کشور و استقرار نیروهای امنیتی و فعالیت مواکب در مسیر به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی شده و تمامی مواکب برای خدمت‌رسانی آماده هستند.

وی در پایان با تأکید بر روابط راهبردی ایران و عراق گفت: ایران و عراق یک ملت و یک خانواده هستند و این پیوند تا ابد پابرجا خواهد ماند. همچنین هرگز فداکاری‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه نقش سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش را فراموش نخواهیم کرد.