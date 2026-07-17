به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سپهوند در جریان بازدید میدانی از ظرفیتهای آبیاری تحتفشار شهرستان خرمآباد با اشاره به اهمیت توسعه سامانههای نوین آبیاری در شرایط کمآبی، اظهار داشت: بخشی از فشار بر حوزه جهاد کشاورزی به دلیل خشکسالیها و تنشهای آبی است که در سال جاری موجب نگرانی کشاورزان شده است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای آبیاری تحتفشار، تصریح کرد: شهرستان خرمآباد ظرفیتهای گستردهای برای توسعه کشاورزی مدرن دارد و باید از تمامی این ظرفیتها برای افزایش بهرهوری منابع آب استفاده کنیم. اراضی پایاب سد «ایوشان» و مناطق مستعد دیمزارهای بخش مرکزی از جمله مناطقی هستند که با اجرای سیستمهای آبیاری تحتفشار میتوانند به اراضی آبی پربازده تبدیل شوند.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بازدیدهای پیشین خود از مناطق مختلف شهرستان، تصریح کرد: مشکلات تأمین اعتبار و تجهیزات از جمله موانع اصلی تکمیل طرحهای آبیاری است که نیازمند پیگیری جدی در سطح ملی است. ما در مجلس به دنبال تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژهها هستیم تا کشاورزان عزیز بتوانند از مزایای آبیاری نوین بهرهمند شوند.
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