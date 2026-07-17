به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به حمله صهیونیستی-آمریکایی به یکی از نقاط ریلی محور هرمزگان و ایجاد محدودیت در اعزام قطارهای مسافری، نحوه جابهجایی مسافران قطار شماره ۵۳۳ با تاریخ حرکت ۲۶ تیر ۱۴۰۵ تغییر کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، مسافران این قطار از ایستگاه بندرعباس تا ایستگاه فین با اتوبوس بینشهری و سپس از ایستگاه فین تا مقصد با قطار اعزام خواهند شد.
راهآهن از مسافران خواسته است در صورت تمایل به استفاده از این شیوه جابهجایی، با همان بلیت موجود، یک ساعت زودتر از زمان درجشده روی بلیت در ایستگاه راهآهن بندرعباس حضور یابند.
همچنین مسافرانی که تمایلی به استفاده از این روش سفر ندارند، میتوانند از تاریخ صدور این اطلاعیه تا یک ماه با در دست داشتن اطلاعات بلیت و مدارک شناسایی به یکی از مراکز فروش بلیت مراجعه کرده و نسبت به استرداد کامل وجه بلیت خود اقدام کنند.
راهآهن اعلام کرده است که مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با سامانه صدای مسافر راهآهن به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ تماس بگیرند.
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