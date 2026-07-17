  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

اطلاعیه راه‌آهن درباره تغییر نحوه اعزام مسافران قطار بندرعباس

اطلاعیه راه‌آهن درباره تغییر نحوه اعزام مسافران قطار بندرعباس

بندرعباس- راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پی حمله دشمن آمریکایی به برخی از خطوط در استان هرمزگان، تغییراتی در نحوه تردد مسافران ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به حمله صهیونیستی-آمریکایی به یکی از نقاط ریلی محور هرمزگان و ایجاد محدودیت در اعزام قطارهای مسافری، نحوه جابه‌جایی مسافران قطار شماره ۵۳۳ با تاریخ حرکت ۲۶ تیر ۱۴۰۵ تغییر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، مسافران این قطار از ایستگاه بندرعباس تا ایستگاه فین با اتوبوس بین‌شهری و سپس از ایستگاه فین تا مقصد با قطار اعزام خواهند شد.

راه‌آهن از مسافران خواسته است در صورت تمایل به استفاده از این شیوه جابه‌جایی، با همان بلیت موجود، یک ساعت زودتر از زمان درج‌شده روی بلیت در ایستگاه راه‌آهن بندرعباس حضور یابند.

همچنین مسافرانی که تمایلی به استفاده از این روش سفر ندارند، می‌توانند از تاریخ صدور این اطلاعیه تا یک ماه با در دست داشتن اطلاعات بلیت و مدارک شناسایی به یکی از مراکز فروش بلیت مراجعه کرده و نسبت به استرداد کامل وجه بلیت خود اقدام کنند.

راه‌آهن اعلام کرده است که مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با سامانه صدای مسافر راه‌آهن به شماره ۰۲۱-۵۱۴۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 6890347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها