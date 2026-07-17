به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سراسر کشور، ویژهبرنامه «حبیب ایران» به مناسبت شب هفتم رهبر شهید، در جوار گلزار شهدای خرمآباد برگزار شد.
این مراسم همزمان با هفتمین روز تشییع و تدفین امام شهید و جمعی از خانواده ایشان؛ با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولین استانی، خانوادههای معظم شهدا و خادمیاران رضوی خواهر و برادر عضو کانونهای خدمت رضوی، در قطعه شهدای اقتدار وطن (قطعه شهدای جنگهای دوازدهروزه و رمضان) خرمآباد برگزار شد.
مسلم رضاییپور مدیر بنیاد دِعبِلِ خُزاعی لرستان در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام و خیرمقدم به میهمانان و مدعوین و قدردانی از تشریکمساعی تعدادی از دستگاههای اجرایی استان و شهرستان؛ به تشریح ابعاد شخصیتی امام شهید در بخشهای هیئتها و مداحی پرداخت.
وی، نهاد بنیاد دِعبِلِ خُزاعی را؛ یادگار امام شهید دانست و گفت: امام خامنهای شهید، علیرغم قرارگیری در بالاترین جایگاه سیاسی و حاکمیتی کشور، خادم اهلبیت (ع) بود و اهمیت ویژهای برای اقامه عزای سیدالشهدا (ع) و توسل به اهلبیت (ع) و اقامه عزای حضرت فاطمه زهرا (س) داشت و در سن ۸۶ سالگی، پیر غلام آقا اباعبدالله الحسین (ع) بود و همچون حبیب بن مظاهر ( ع) فدایی اسلام شد.
رضاییپور، گفت: امام شهید، هیئت را مرکز جهاد تبیین میدانست و برای مداحان و ستایشگران اهلبیت (ع) اهمیت خاصی قائل بود و در همین راستا همه ساله در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) با مداحان اهلبیت (ع) دیدار داشت.
حجتالاسلام سید هادی سهرابی سخنران ویژه این مراسم نیز با استناد به آیاتی از کلامالله مجید و روایات متعدد، به اهمیت جایگاه رفیع شهادت پرداخت.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان، به تبیین و مقایسه ابعاد شخصیتی تعدادی از اصحاب اباعبدالله الحسین (ع) نظیر ترماح و جناب حبیب بن مظاهر (ع) پرداخت و ولایت محوری، زمانشناسی و اقدام بهموقع را رمز موفقیت، اثرگذاری و ماندگاری در تاریخ دانست.
این استاد حوزه علمیه خرمآباد، نامگذاری مراسم حبیب ایران و برگزاری مراسم شب هفتم برای امام شهید را اقدامی ارزشمند و بهموقع برشمرد و بر ضرورت اجرای اینگونه مجالس برای امام شهید، حرکت در محور ولایتفقیه و خونخواهی امام شهید، تأکید کرد.
پخش صلوات خاصه حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، روضهخوانی و مداحی پیر غلام اباعبدالله الحسین (ع) استاد حاج دولت مراد کرم الهی، تلاوت اساتید و چهرههای برجسته قرآنی، استاد حسین چراغی، استاد حاج مهدی سعادتی کیا، و اجرای ابتهال، استاد پیشکسوت حاج عزت اله گوشهای، فضای معنوی خاصی را به این جلسه بخشیده بود.
برپایی ایستگاههای صلواتی؛ استقرار تیم بسیج جامعه پزشکی و ارائه خدمات سلامت، به میهمانان و مدعوین و همچنین توزیع تصویر امام شهید، از دیگر بخشهای این مراسم معنوی بود.
در برگزاری این مراسم؛ ادارات تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید، صداوسیمای مرکز لرستان، آبفا، سازمان فرهنگی شهرداری، شورایعالی قرآن، کانونهای خدمت رضوی و جامعه عصر قرآنی با مجموعه بنیاد دِعبِلِ خُزاعی همکاری کردند.
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