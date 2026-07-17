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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵

بندرعباس-کارشناس هواشناسی هرمزگان از تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در این استان طی امروز (۲۶ تیرماه) خبر داد و نسبت به مواج شدن دریا، رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ در ارتفاعات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی‌سی‌پور با اشاره به وضعیت آسمان استان اظهار کرد: آسمان هرمزگان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب‌شرقی پیش‌بینی می‌شود. وی افزود: از ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات به ویژه در شهرستان بشاگرد (ارتفاعات شرقی) و مناطق شمالی استان، رشد ابر، رگبار باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی جدا خودداری کنند.

سی‌سی‌پور در ادامه درباره وضعیت دریایی استان گفت: دریا به ویژه در ساعات صبح امروز مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در این بازه زمانی به ۴۵ کیلومتر بر ساعت و حداکثر ارتفاع امواج نیز به ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی با تأکید بر پرهیز از تردد شناورهای سبک و صیادی در این شرایط، افزود: تمهیدات لازم برای رفت‌وآمد ایمن سایر شناورها نیز باید از سوی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان خاطرنشان کرد: این وضعیت ناپایدار تا صبح روز شنبه (۲۷ تیرماه) ادامه خواهد داشت. همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۸ و ۲۹ تیرماه) در ساعات بعدازظهر و شب، با افزایش بادهای جنوب‌غربی، مجدداً شاهد متلاطم شدن دریا خواهیم بود.

سی‌سی‌پور در پایان درباره روند دما نیز گفت: امروز ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی چشمگیری نداریم، اما از روز یکشنبه (۲۸ تیرماه) افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6890374

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