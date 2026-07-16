به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان هرمزگان همچنان تداوم خواهد داشت.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در مناطق دریایی، به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی مورد انتظار است. همچنین در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان به‌ویژه ارتفاعات شرقی شهرستان بشاگرد و مناطق شمالی، شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای فراهم خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان برای خودداری از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه‌های فصلی، تصریح کرد: دریا به‌ویژه در آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد در این مناطق به حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج نیز تا نزدیک دو متر خواهد رسید.

حمزه‌نژاد با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی دریایی، خاطرنشان کرد: از تردد شناورهای سبک و صیادی در این مدت خودداری شود و سایر شناورها نیز با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به تردد ایمن اقدام کنند.

وی ادامه داد: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز شنبه ۲۷ تیرماه پیش‌بینی می‌شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه نیز افزایش بادهای جنوب غربی در ساعات بعدازظهر و شب، سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: با وجود ماندگاری هوای گرم، امروز کاهش نسبی دمای بیشینه به‌ویژه در سواحل و جزایر مورد انتظار است، اما از روز یکشنبه ۲۸ تیرماه بار دیگر افزایش نسبی دمای بیشینه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.