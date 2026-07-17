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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

۸ کشته در حمله موشکی به مقر احزاب تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق

۸ کشته در حمله موشکی به مقر احزاب تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق

در حمله موشکی به مقر گروهک تروریستی موسوم به «کومله» در اقلیم کردستان عراق، دست‌کم ۸ نفر کشته و شماری زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حمله موشکی به حزب تجزیه طلب موسوم «کومله» در سلیمانیه عراق ۸ نفر کشته و شماری زخمی شدند.

خبرنگار المیادین در سلیمانیه عراق هم گزارش داد که عملیات ایران برای هدف قرار دادن مواضع گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق، سه روز است که ادامه دارد.

کانال تلگرامی «نایا» به نقل از یکی از سران گروهک تروریستی کومله اعلام کرد که مقر این گروهک در سلیمانیه هدف ۶ موشک قرار گرفته که سه موشک به محل حضور ۸ نیروی کشته شده اصابت کرده و سه موشک دیگر به محل دیگری خورده است.

این خبر در حالی است که خبرنگار المیادین در سلیمانیه گزارش داد که بزرگ‌ترین شرکت گازیِ طرف قرارداد با یک شرکت گازی آمریکایی در اقیم کردستان عراق هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 6890385

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
      5 1
      پاسخ
      با این تجزیه طلبان که خیلی ها مخالفند

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