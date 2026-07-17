افزایش تدریجی دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد از یکشنبه

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده در اغلب مناطق استان آسمان صاف پیش‌بینی می‌شود و برای امروز و فردا در برخی مناطق، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش موقت ابر دور از انتظار نیست.

وی افزود: در این مدت گاهی افزایش سرعت وزش باد همراه با احتمال وقوع غبار محلی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش موقت کیفیت هوا شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: امروز و فردا تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود، اما از روز یکشنبه روند افزایش دما آغاز می‌شود و هوای استان گرم‌تر خواهد شد.

کرمی بیان کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته امامزاده جعفر با ثبت دمای ۴۷.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و یاسوج با ۱۸.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد بوده‌اند.

وی از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خواست با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای آینده، از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کرده و در مصرف آب و برق نیز مدیریت لازم را داشته باشند.