ماندگاری هوای گرم در کهگیلویه و بویراحمد تا اواسط هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی ظهر پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای سطوح مختلف جوی، طی پنج روز آینده جو غالب استان کهگیلویه و بویراحمد صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و غبار محلی دور از انتظار نیست.
وی افزود: به لحاظ دمایی نیز افزایش نسبی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و هوای گرم در سطح استان ماندگار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی روزانه وضعیت جوی استان گفت: برای روزهای پنجشنبه ۲۸ خرداد، جمعه ۲۹ خرداد و شنبه ۳۰ خرداد، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد و غبار محلی پیشبینی شده است.
کرمی بیان کرد: بر اساس دادههای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان لنده با بیشینه دمای ۴۳.۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و شهر یاسوج با کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بودهاند.
وی ادامه داد: همچنین بیشینه دمای پیشبینیشده برای فردا در برخی مناطق گرمسیری استان از جمله دهدشت و دوگنبدان به ۴۴ و ۴۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما و ماندگاری هوای گرم، در ساعات اوج گرما از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند.
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