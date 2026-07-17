بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی و افزایش دمای هوا در لرستان خبر داد و اظهار داشت: این افزایش دما از امروز جمعه شروع و تا دوشنبه ادامه دارد.
وی از افزایش مصرف حاملهای انرژی، خطر گرمازدگی در گروههای سنی و حساس، خطر آتشسوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... خبر داد و بر لزوم مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی، خودداری از فعالیت گروههای سنی و بیماران در فضای باز طی ساعات گرم روز، انجام آبیاری باغات و مزارع در ساعات خنک شبانهروز، خودداری از برپایی آتش در طبیعت و... تأکید کرد.
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