افت معاملات آتی بورس آمریکا؛ نزدک ۱.۹ درصد سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معاملات آتی شاخصهای اصلی بورس آمریکا روز پنجشنبه کاهش یافت؛ زیرا سرمایهگذاران پس از رشدهای اخیر بازار، محتاطتر شدند و منتظر انتشار گزارشهای مالی شرکتها و دادههای اقتصادی جدید هستند.
قراردادهای آتی شاخص S&P ۵۰۰ با افت ۰.۹ درصدی همراه شد، در حالی که معاملات آتی نزدک که تمرکز بیشتری بر سهام فناوری دارد، ۱.۹ درصد کاهش یافت. قراردادهای آتی داوجونز نیز ۰.۵ درصد پایینتر معامله شدند.
افت سهام شرکتهای مرتبط با تراشه و فناوری، فشار اصلی را بر بازار وارد کرد. سرمایهگذاران همچنین در حال ارزیابی چشمانداز نرخ بهره آمریکا و مسیر سیاستهای پولی فدرال رزرو هستند؛ موضوعی که همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سهام محسوب میشود.
این کاهش در معاملات پیش از بازگشایی بازار پس از آن رخ داد که شاخصهای اصلی والاستریت در روزهای گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند. با این حال، نگرانیها درباره ارزشگذاری بالای سهام فناوری و احتمال ادامه سیاست پولی سختگیرانه، باعث افزایش احتیاط معاملهگران شده است.
سرمایهگذاران اکنون چشم به گزارشهای درآمدی شرکتهای بزرگ و همچنین دادههای اقتصادی آینده دوختهاند تا نشانههای بیشتری درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و تصمیمهای بعدی فدرال رزرو به دست آورند.
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