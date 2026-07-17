دختر اسفراینی نخستین طلای جودوی نوجوانان آسیا را برای ایران کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که به میزبانی شهر امان اردن در حال برگزاری است، مهسا شکیبایی، جودوکار نوجوان خراسان شمالی، با درخشش در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم به مدال طلای این رقابتها دست یافت.
شکیبایی در نخستین مبارزه خود «ارگاشوا کوموشبیبی» از ازبکستان را شکست داد، سپس با غلبه بر «شم الماوردی» از سوریه به دیدار پایانی راه یافت.
وی در فینال نیز برابر «پی هسین لین» از چینتایپه به برتری رسید و با کسب مدال طلا، نخستین مدال کاروان ایران در این دوره از مسابقات را به دست آورد.
ملیپوش اسفراینی همچنین به نخستین دختر جودوکار ایران در رده سنی نوجوانان تبدیل شد که موفق به کسب مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا شده است.
نظر شما