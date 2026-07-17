تفاهم با آمریکا؛ بازی خطرناک در مسیر تکرار اشتباهات گذشته

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در البرز در خطبه نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ با تحلیل ابعاد تاریخی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و رژیم بعث عراق، خاطرنشان کرد که ایران در سال ۶۶ در اوج قدرت نظامی بود، اما پذیرش این قطعنامه در سال ۶۷، متاثر از عدم حمایت‌های حساب‌شده برخی مسئولان از جبهه نبرد بود.

وی با نقل بخشی از پیام امام(ره) در آن دوره، این تصمیم را «مسئله‌ای تلخ» و «نوشیدن جام زهر» نامید که به دلیل مصلحت نظام و نظر کارشناسان اتخاذ شد.

حسینی همدانی با افشای ابعاد مالی دوران جنگ و استناد به خاطرات فرماندهان دفاع مقدس، تصریح کرد: «در طول ۸ سال جنگ، درآمد نفتی ایران ۱۸۰ میلیارد دلار بود، اما تنها ۲۰ میلیارد دلار (کمتر از یک‌پنجم درآمدها) صرف جنگ شد؛ این آمار ثابت می‌کند که مشکل، نبود مال و ثروت نبود، بلکه برخی مسئولان پشتیبانی جدی از جبهه‌ها نداشتند.»

وی افزود امام(ره) حتی در سخت‌ترین شرایط، راهکارهای عملی نظیر استقراض و پیش‌فروش نفت را برای تداوم مقاومت ارائه دادند و در برابر صلح‌طلبی‌های کاذب ایستادند.

نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج با تبیین مفهوم «جهاد تبیین»، آن را تنها راه مقابله با تحریفات دشمن و رسیدن به «بصیرت جمعی» دانست و تأکید کرد که دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند چارچوب درک جامعه را منحرف کند تا واقعیت‌ها دیده نشود.

وی در این راستا، الگوی «باقرالعلوم(ع)» را در گشودن حقیقت علم در دل‌ها و پیوند زدن مردم به دریای ولایت معرفی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در پایان سخنان خود با تأکید بر کیفیت بالای بصیرت امت امروز، خواستار تداوم حضور محکم و منسجم مردم در خیابان‌ها و مطالبه‌گری از مسئولین در موضوعاتی نظیر «غنی‌سازی» و «حاکمیت بر تنگه هرمز» شد و هشدار داد: «هرگونه اعتماد به آمریکا، تحت هر عنوانی نظیر تفاهم یا توافق، برخلاف نظر رهبری و منافع ملی است و نباید اجازه داد صلابت حضور مردمی در این مسیر کاهش یابد.»