به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به درس زیارت عاشورا و دعوت به خون‌خواهی امام حسین(ع) در رکاب امام زمان(عج)، اظهار کرد: انقلاب اسلامی باید به سمت خون‌خواهی سیدالشهدا و در ادامه رهبر شهید حرکت کند.

وی افزود: نه ظلم کنید و نه در برابر ظلم تسلیم شوید؛ این همان روحیه انقلابی است و درسی است که سیدالشهدا و رهبر شهید به ما داده‌اند.

امام جمعه اهواز با اشاره به مسئله صلح امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: این موضوع نباید دستاویزی برای تلاش مذبوحانه در جهت دست دوستی دادن و مذاکره با شیطان بزرگ باشد.

موسوی‌فرد ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود از حضور برجسته مردم در آیین تشییع رهبر شهید تقدیر کردند و این پیام را باید جرعه‌جرعه نوشید.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ جان و امنیت رهبری گفت: مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود و مردم در حفظ امنیت و همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم‌نظر هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، توزیع عادلانه برق را از مطالبات جدی مردم استان دانست و با توجه به گرمای شدید خوزستان، خواستار توجه ویژه وزیر نیرو به این استان شد.

وی در پایان درباره مسئله حجاب نیز گفت: حجاب و پوشش، مسئله‌ای شخصی نیست بلکه از ضرورت‌های دین اسلام است و باید مورد توجه قرار گیرد.