  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

مذاکره با آمریکا راه خروج از بن‌بست اقتصادی نیست

مذاکره با آمریکا راه خروج از بن‌بست اقتصادی نیست

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: تصور اینکه از طریق مذاکره با آمریکا بتوان از بن‌بست اقتصادی خارج شد، خطای بزرگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به درس زیارت عاشورا و دعوت به خون‌خواهی امام حسین(ع) در رکاب امام زمان(عج)، اظهار کرد: انقلاب اسلامی باید به سمت خون‌خواهی سیدالشهدا و در ادامه رهبر شهید حرکت کند.

وی افزود: نه ظلم کنید و نه در برابر ظلم تسلیم شوید؛ این همان روحیه انقلابی است و درسی است که سیدالشهدا و رهبر شهید به ما داده‌اند.

امام جمعه اهواز با اشاره به مسئله صلح امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: این موضوع نباید دستاویزی برای تلاش مذبوحانه در جهت دست دوستی دادن و مذاکره با شیطان بزرگ باشد.

موسوی‌فرد ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود از حضور برجسته مردم در آیین تشییع رهبر شهید تقدیر کردند و این پیام را باید جرعه‌جرعه نوشید.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ جان و امنیت رهبری گفت: مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود و مردم در حفظ امنیت و همراهی با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم‌نظر هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، توزیع عادلانه برق را از مطالبات جدی مردم استان دانست و با توجه به گرمای شدید خوزستان، خواستار توجه ویژه وزیر نیرو به این استان شد.

وی در پایان درباره مسئله حجاب نیز گفت: حجاب و پوشش، مسئله‌ای شخصی نیست بلکه از ضرورت‌های دین اسلام است و باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6890485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها