به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه شهادت رهبری ملت ایران را منسجمتر و متحدتر کرد، اظهار کرد: دشمنان تصور میکردند که نظام را دچار خلل میکنند، اما نتیجه عکس داد و ایران قویتر، منسجمتر و مصممتر از گذشته شد و دشمنان بیش از پیش ذلیل و خوار شدند.
با اشاره به مراسم باشکوه تشییع پیکر مقام معظم رهبری، این رویداد را «اعجابانگیز و بینظیر» توصیف کرد و گفت: مسیر ۹ تا ۱۰ کیلومتری تشییع در مشهد مقدس، صحنههای غوغایی از ارادت مردم به رهبری بود؛ صحنههایی که در نجف و عراق نیز بازتاب یافت و نشان داد دین اسلام در جهان نفوذی عمیق دارد.
امام جمعه ارومیه با تاکید بر ابعاد بینالمللی این حماسه، افزود: اگرچه عراق هشت سال درگیر جنگ تحمیلی با ایران بود، اما مردم این کشور بهپاس شهادت رهبر ایران، اشک ریختند و این پیوند معنوی، مرزهای سیاسی را درنوردید.
رهبر معظم انقلاب، امروز به اسوهای جهانی تبدیل شده است
وی تاکید کرد: دشمنان به خطا پنداشتند با این جنایت، نظام را دچار خلل میکنند، اما نتیجه عکس داد؛ ایران قویتر، منسجمتر و مصممتر از گذشته شد و دشمنان بیش از پیش ذلیل و خوار شدند.
حجت الاسلام قریشی شهادت رهبر معظم انقلاب را به واقعه عاشورا تشبیه و اظهار داشت: عزت و مقام رهبری، یادآور ایستادگی امام حسین(ع) در برابر یزید است؛ آنجا که امام سجاد(ع) فرمودند: در کنار قبر پدرم بازارها برپاست و هزاران نفر به زیارت او میروند، امروز نیز شاهدیم که دشمنان پنداشتند با شهادت رهبر، کار تمام میشود، اما محبت ایشان چنان در قلبها نفوذ کرده که این توطئه، خود به شکستی بزرگ برای آنان بدل شد.
وی به فرازمانی و فرامکانی بودن شخصیتهای الهی اشاره کرد و گفت: برخی انسانها از محدوده زمان و مکان فراتر میروند؛ چون حضرت علی(ع) که توصیف او برای هیچکس ممکن نیست، رهبر معظم انقلاب نیز با چنین جایگاهی، امروز به اسوهای جهانی تبدیل شده است.
حجت الاسلام قریشی خاطرنشان کرد: این حضور عظیم مردمی، پیام روشنی به معاندان دارد که انقلاب اسلامی با اتکا به همین سرمایههای معنوی، مسیر خود را استوارتر از پیش ادامه خواهد داد و خون شهدا، همواره ضامن بقای این راه نورانی است.
در فضای مذاکرات، باید از هرگونه اتهامزنی و دامنزدن به اختلافات پرهیز کرد
وی با هشدار نسبت به توطئههای دشمن برای ایجاد تفرقه، از مردم و مسئولان خواست «انسجام ملی» را محور همه اقدامات قرار دهند و گفت: در شرایط حساس کنونی، بهویژه در فضای مذاکرات، باید از هرگونه اتهامزنی و دامنزدن به اختلافات پرهیز کرد.
امام جمعه ارومیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری در چارچوب عقلانی افزود: همه باید انتقادپذیر باشیم، اما انتقاد باید سازنده و در جای خود مطرح شود و هرگز نباید میدان را برای سوءاستفاده دشمن باز گذاشت.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به شهادت جمعی از دانشمندان هستهای کشور و نیز رهبر معظم انقلاب در اوج مذاکرات، تصریح کرد: «صلح شرافتمندانه» در شرایطی که دشمن نه تنها به تعهدات پایبند نیست، بلکه دست به ترور نخبگان و فرماندهان ما میزند، معنایی جز پذیرش ذلت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اسلام دین صلح و مداراست، اما با کسانی که شرافت و عهد را پاس نمیدارند، مذاکره نیز نوعی جنگ هوشمندانه است که باید در آن با عزت و اقتدار ایستاد و از کیان ملت دفاع کرد.
امام جمعه ارومیه با یادآوری حملههای اخیر دشمن که به شهادت بیش از هزاران نفر انجامید، تأکید کرد: خون شهدا، نهتنها مقاومت ملی را افزایش میدهد، بلکه توطئههای دشمن را نقشبرآب میکند و امروز بیش از هر زمان، به «وحدت کلمه» و «ایستادگی هوشمندانه» نیاز داریم.
آمریکا در طول تاریخ بارها ثابت کرده که به هیچ توافقی وفادار نمیماند
وی با اشاره به رویکرد دولت آمریکا تصریح کرد: ترامپ هیچ ذرهای شرافت و التزام به اصول انسانی ندارد و سابقه رفتارهای او نشان میدهد که نمیتوان به هیچ عنوان به این فرد اعتماد کرد.
حجت الاسلام قریشی با تاکید بر اینکه مذاکره با چنین شخصیتی نه تنها بیفایده، بلکه خطرآفرین است، افزود: «صلح شرافتمندانه» مفهومی است که با کسانی معنا پیدا میکند که به تعهدات خود پایبند باشند، اما فردی که تاریخچهای از نقض عهد، توهین به ملتها و حمایت از جنایت علیه غیرنظامیان دارد، هرگز شایسته اعتماد نیست.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: آمریکا در طول تاریخ بارها ثابت کرده که به هیچ توافقی وفادار نمیماند و امروز نیز با وجود شهادت جمعی از نخبگان و فرماندهان کشورمان، هرگونه مذاکره با این دولت، جز اتلاف وقت و پذیرش ذلت، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
حجت الاسلام قریشی بر لزوم هوشیاری ملی تاکید کرد و گفت: در برابر کسانی که شرافت و عهد را پاس نمیدارند، تنها زبان قدرت و مقاومت کارساز است و ملت ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی، بدون نیاز به امضای خائنان، مسیر عزت خود را ادامه خواهد داد.
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