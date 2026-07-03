به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به درسهای قیام اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: اهداف عاشورا برای تمام زمانها درسآموز است؛ سه هدف اصلی در راس برنامههای سیدالشهدا (ع) قرار دارد که شامل اقامه عدل، اصلاح جامعه و مقابله با ظلم و ستم است و امروز ما نیز در نظام اسلامی وظیفه داریم همین مسیر را با تاسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ادامه دهیم.
امامجمعه اهواز با تاکید بر لزوم توجه به محکمات انقلاب اسلامی هشدار داد: نباید برداشتهای شخصی، حدس و گمانهای سیاسی و سلایق فردی را بهانه عبور از اصول مسلم انقلاب قرار داد.
وی وحدت جامعه ایمانی را از مهمترین محکمات خواند و افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب حکمی صادر میکنند، بحث و تردید معنا ندارد؛ اصل عقلایی و شرعی، تبعیت بیچونوچرا از ولیفقیه است چرا که دشمن دقیقا به دنبال شکستن تابآوری مردم و ایجاد اختلاف در صفوف وحدتبخش جامعه است.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به ضرورت حفظ نظم و امنیت در مرزهای آبی بیان کرد: عبور از آبهای سرزمینی و خلیجفارس باید بر اساس ضوابط، قوانین و مجوزهای تعیینشده توسط سپاه پاسداران و نیروهای مسلح صورت گیرد و هیچگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی با اشاره به فراهم شدن تسهیلات برای حضور پرشور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب افزود: تاریخ انقلاب اسلامی شاهد عظمت و ابهت حضور مردم در صحنه بوده است و خوزستان همواره در قله این وفاداریها قرار داشته و در آینده نیز خواهد داشت.
امامجمعه اهواز از مردم خواست با حضور در برنامهها و اجتماعات کلان ملی، ضمن حفظ نظم و رعایت دستورالعملها، از رفتارهای عجولانه که باعث فشار به بدنه جمعیت میشود پرهیز کنند و با صبر و متانت، شکوه حضور ملت ایران را به تصویر بکشند.
حجتالاسلام موسویفرد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فاجعه انسانی در لبنان بیان کرد: امروز بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مردم مظلوم لبنان آواره شدهاند و نیازمند یاری فوری مسلمانان هستند.
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