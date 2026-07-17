همه باید حول محور رهبری وحدت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: دشمن عوامل مزدور داخلی را برای ایجاد تفرقه و دمیدن در شیپور نفاق به کار گرفته و در این شرایط، پرهیز از بیان هر شعاری که بوی تفرقه بدهد ضروری است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار یادآور شد: همه باید حول محور رهبری برای اجرای فرمان‌های ایشان وحدت داشته باشند و میدان را خالی نکنند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: همان‌گونه که در داستان حضرت موسی(ع)، فرعون غرق شد، ما نیز نباید به عده و ابزار دشمن نگاه کنیم و باید به امدادهای غیبی الهی اعتماد داشته باشیم همانطور که آمریکا در افغانستان و عراق مفتضحانه شکست خورد و در اوج حقارت این کشور را ترک کرد.

امام جمعه ایلام تاکید کرد: ما در جایگاه دفاع هستیم و دفاع ما ادامه خواهد یافت، شعار همیشگی ما «هیهات من الذله» است و انتقام خون رهبران مقاومت یک مطالبه عمومی است که پرچم خون‌خواهی آن برافراشته خواهد ماند.

وی بیان کرد: نباید نقاط ضعف خود را به دشمن نشان دهیم و دشمن نباید از کاستی‌های ما آگاه شود.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام افزود: مذاکره نتوانسته مشکل‌های اقتصادی کشور را حل کند و خوش‌بینی برخی مسئولان در این زمینه هوشمندانه نبوده و نباید اجازه داد تجربه تلخ گذشته در این مسیر دوباره تکرار شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: دشمن رویکرد تهاجمی و میدانی خود را در پیش گرفته و پیمان‌نامه‌ها را نادیده گرفته که نمونه‌های آن را در بمباران مدارس، شهادت رهبران مقاومت، بمباران بیمارستان‌ها و نابودی زیرساخت‌ها می‌بینیم.

وی با قدردانی از ایستادگی نیروهای مسلح و مردم در میدان و خیابان، تاکید کرد: ادامه روش فعلی، یعنی تجهیز دشمن در زمان آتش‌بس و سپس دعوت به گفت‌وگو، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و نباید اجازه داد دشمن به عهدشکنی‌های خود ادامه دهد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار گفت: برخی استدلال می‌کنند که جنگ هزینه‌بر است و داشته‌ها و امکان‌های ما کافی نیست اما باید بدانیم که دشمن نیز در اوج حقارت و ضعف قرار دارد و تکیه‌گاه ما در این مسیر خداوند است.

خطیب نماز جمعه ایلام افزود: کسانی که در برابر دشمن ضعف و انعطاف نشان می‌دهند و موجب گستاخی او می‌شوند، با فرهنگ اسلامی آشنایی ندارند یا ایمانشان ضعیف است.