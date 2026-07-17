قطع برق ۳ مرکز مالی و گردشگری در کاشان به دلیل عدم مدیریت مصرف

محمد فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه دادستان استان اصفهان در مورد برخورد با مراکز اداری و سازمانی که الگوی صحیح مصرف برق را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: بر مبنای این بخشنامه و ابلاغیه بازرسی های ماموران اداره برق کاشان از اردیبهشت سال جاری شدت گرفته است.

وی با اشاره به بازدید از ۲۵ اداره و موسسه شهرستان کاشان ابراز کرد: در بازدیدهای انجام شده به ۱۵ اداره اخطار قطع برق دادیم که خوشبختانه پس از آن همه ادارات الگوی صحیح مصرف را رعایت کردند.

مسئول واحد مدیریت مصرف اداره برق کاشان همچنین با اشاره به بازرسی های انجام شده از موسسات مالی و گردشگری تصریح کرد: برق سه موسسه مالی و گردشگری شامل دو بانک و یک مجتمع گردشگری در شهرستان کاشان بابت عدم رعایت الگوی صحیح مصرف برق قطع شد.

وی خاطرنشان کرد: ۸۰ مورد از مساجد و تکایا بازدید شده است که ۳۵ مورد اخطار دادیم که آنها هم خوشبختانه روشنایی پیرامون خود را قطع یا تعدیل کردند.

فریدونی افزود: مساجد و تکایا در خیابان علوی، خیابان امام خمینی(ره) و خیابان ملا حبیب الله شریف با قطع یا تعدیل روشنایی پیرامون خود همکاری بسیاری خوبی داشتند که لازم است تشکر کنیم.

وی گفت: ۱۲ مرکز مذهبی کاشان میز مجهز به نیروگاه خورشیدی است که نشان میدهد مراکز مذهبی کاشان در این موضوع در سطح استان اصفهان پیشتاز هستند.

مسئول واحدی مدیریت مصرف اداره برق کاشان اظهار کرد: ساختمان های بلند ممنوعیت نورپردازی دارند و غیر از طبقه همکف هیچکدام از طبقات دیگر نباید نورپردازی داشته باشند در غیر این صورت پس از اخطار، برق کل مجتمع قطع می شود.