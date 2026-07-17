فرهنگ عاشورا نقشه راه مقابله با استکبار و تحقق عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا ارزشمندترین سرمایه انسان در دنیا و آخرت است و برکات فراوان مادی و معنوی برای فرد و جامعه به همراه دارد. هر کس از این نعمت الهی بهره‌مند باشد، از غنای حقیقی برخوردار خواهد بود.

امام جمعه ایرانشهر، با اشاره به ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، نقش این نهاد را در صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی راهبردی دانست و افزود: شورای نگهبان با نظارت بر مصوبات و صیانت از آرای مردم، از ارکان مهم حفظ سلامت نظام و اعتماد عمومی است. انتظار می‌رود در همه سطوح، به‌ویژه در شهرستان‌ها، دقت و حساسیت لازم در اجرای وظایف قانونی وجود داشته باشد تا اعتماد مردم به فرآیندهای قانونی و عملکرد مسئولان بیش از پیش تقویت شود.

مهم‌ترین پیام مکتب اهل‌بیت (ع)، مبارزه با ظلم، استکبار و بی‌عدالتی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع ماه‌های محرم و صفر و ورود کاروان اسرای کربلا به شام، تصریح کرد: مهم‌ترین پیام مکتب اهل‌بیت (ع)، مبارزه با ظلم، استکبار و بی‌عدالتی است. فرهنگ عاشورا، نقشه راه تمدنی اسلام برای مقابله با زورگویی و دفاع از حق و عدالت به شمار می‌رود.

بزمانی ادامه داد: جامعه‌ای که خواهان نصرت الهی است، باید در مسیر ایمان، استقامت و ولایت‌مداری حرکت کند، از غیر خدا هراسی نداشته باشد و رضایت ولی‌امر را بر خواسته‌های دنیوی ترجیح دهد. دوری از وابستگی‌های مادی و حفظ روحیه مقاومت، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در برابر توطئه‌های دشمنان است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان ناامنی و جنایت، اظهار داشت: برخورد قانونی با جانیان و برهم‌زنندگان امنیت جامعه، علاوه بر اجرای عدالت، نقش مهمی در بازدارندگی و حفظ امنیت عمومی دارد. هرگونه غفلت یا خطای محاسباتی در برابر دشمن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت؛ از این رو، باید با هوشیاری، اقتدار و مواضع قاطع از امنیت کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کرد.