به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات اظهار کرد: انسان مؤمن باید در همه لحظات زندگی، چه در خلوت و چه در آشکار، خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و همه تصمیم‌ها و رفتارهایش را بر اساس رضای الهی تنظیم کند.

امام جمعه گناوه با استناد به خطبه ۱۳۰ نهج‌البلاغه خطاب به ابوذر غفاری توسط امیرالمؤمنین (ع)، افزود: حضرت علی (ع) در آن شرایط سخت، ابوذر را به صبر و امید به خدا دعوت کردند و فرمودند اگر همه راه‌های آسمان و زمین بر انسان بسته شود، تقوا راه نجات او خواهد بود.

وی گفت: امروز خدای را شاکریم که نعمت رهبری را به ما عنایت فرموده که شاکر نعمت های الهی است.

تشییع میلیونی امام شهید

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع امام شهید امت، این حضور را حماسه‌ای ماندگار در تاریخ معاصر توصیف کرد و افزود: حماسه ماندگار و بی نظیر تشییع امام مجاهد شهید که تمام دنیا را به تعجب واداشت و همه از دوست و دشمن معترف به یک تشییع بی نظیر در تاریخ معاصر شدند.

وی ادامه داد: بیش از چهل میلیون انسان شیفته در کشور عراق ،نجف اشرف حوزه کهن علمیه نجف اشرف ،کربلای معلی، پایتخت ام القری ایران اسلامی حوزه علمیه شهر مقدس قم شهر خون و قیام و شهر امام رئوف آقا علی بن موسی الرضا شاهد انسان های دلباخته و عاشق که مراد خود را تشییع کردند،بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به پیام ۱۸ تیرماه رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از تشییع بی نظیر امام شهید امت ، گفت: پیام رهبر معظم انقلاب فصل جدیدی را در گفتمان مقاومت گشود، فصلی که در آن خط مسیر خونخواهی را از آرمان تا میدان ترسیم می کند.

وی ادامه داد: رهبری در این پیام فرمودند: انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین (ع) شناخته شد و بالید و آقای شهید ایران آن هم با همین مرام رشد کرد ،او حسینی بود به معنای واقعی حسینی بود از نسل امام حسین بود از نسل امام سجاد زین العابدین بود و حسینی اندیشید فکر و مکتب ایشان حسینی بود و قبل از شهادت فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب امام حسین (ع) تقدیم کرد و به شهادت رسید.

سه ویژه گی مهم تشییع میلیونی رهبر شهید

امام جمعه گناوه ادامه داد: رهبر شکور انقلاب ضمن با قدردانی صمیمانه از حضور ده ها میلیونی مردم ایران و عراق این حضور و شور و شعور ،عاطفه، وحدت و انسجام را دارای سه ویژگی مهم معرفی کرد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب حضور گسترده مردم را دارای سه ویژگی مهم «اعجازآفرین»، «دشمن‌شکن» و «تاریخی» دانستند که هر یک حامل پیام مهمی برای ملت ایران و دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد:حکمت این سه ویژگی در واقع سه لایه تاثیرگذاری این حضور را نشان می دهد ، این تشییع اعجاب انگیز بود و شکست محاسبات دشمن را رقم زد و حضور میلیونی امت ایران و عراق ثابت کرد که پیوند امت با امام و مکتب حسینی احساسی و سطحی نیست بلکه یک باور عمیق و فراگیر تلقی می شود گرچه دشمن از درک این معنا عاجز است.

وی با اشاره به ویژگی دیگر این تشییع باشکوه و میلیونی در پیام رهبری گفت: این تشییع جنازه دشمن شکن بود چون شکست راهبرد یاس و تفرقه را رقم زد، دشمن با ترور و جنگ به دنبال ایجاد یاس و تفرقه و انفعال ملت ایران بود اما این حضور مردم و اتحاد و شور و روحیه مبارزه و حماسه آنها را زنده کرد و ماموریت خونخواهی امام شهید را یک خواست همگانی کرد و همه چهل میلیون چه کسانی که حضور داشتند و چه آنهایی که براشون حضور مقدور نبود یک خواست همگانی و آن خونخواهی خون امام شهید و شهدای عزیزبود.

وی ادامه داد: لذا با این حضور توطئه های دشمن را به ضد خودش تبدیل کرد و ترس را به جان دشمن انداخت و این حضور و تشییع باشکوه امنیت و آرامش را از دشمن سلب می کند .

امام جمعه گناوه گفت: سومین ویژگی این تشییع باشکوه «تاریخی» بود چون نقطه عطف و آغاز یک دوره برای پیمودن با استقامت طریق مستقیم مکتب خمینی کبیر(ره) و امام خامنه ای شهید است.

وی اضافه کرد: از نکات مهم این پیام تصریح به خاستگاه ملی خونخواهی شهادت رهبر یک ملت است ،رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه این انتقام خاص ملت است ماهیت خونخواهی را هم یک وظیفه ملی و هم یک تکلیف حاکمیتی می داند زیرا وقتی یک دغدغه خاص ملت باشد جمهوری اسلامی هم به عنوان کارگزار این ملت وظیفه اجرایی پیدا می کند.

اعلام ورود به فاز عملیات و سلب امنیت از جنایتکاران

وی ادامه داد: همچنین این پیام اعلام ورود به فاز عملیات و سلب امنیت از جنایتکاران است و مقام معظم رهبری فرمود فهرستی از صدر تا ذیل برای قاتلین موجود است و اعلام می کنند که فرایند دیگه در مرحله مقدمات نیست و وارد فاز اجرایی شده است که این تعبیرات بسیار مهم است و شمولیت این فهرست یعنی همه قاتلین که قاتلین شخص آقا و همه شهیدان در دو جنگ اخیر بیانگر وسعت دامنه هدف است و فراتر از هلاکت فیزیکی عبارت اینکه باید آرزوی مرگ آرام را به گور ببرند و استراتژی سلب امنیت برای قاتلین به وجود آمده است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب با صراحت می فرماید این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست ،ما باشیم ،نباشیم، این مطلب و این خونخواهی محقق خواهد شد به زودی و نسبت به اجرای این همه آزادگان در عالم نسبت به تحقق این خونخواهی امام شهید اشاره کردند.

وی تصریح کرد: امروز هم دشمن موج دیگری از جنایات جنگی را علیه ملت ایران اسلامی بعد از آن تفاهم نامه ای که ما از روز اول اعتمادی و اعتقادی به آمریکا نداشتیم که امام شهید هم فرمود دلیل آن تجربه بود.،به راه انداخته است.

امام جمعه گناوه با محکوم کردن جنایت‌های دشمن علیه ملت ایران، گفت: حمله به زیرساخت‌های کشور، مراکز درمانی، پل‌ها، راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی، نمونه‌ای از جنایت‌های آشکار دشمنان است.

امام جمعه گناوه اضافه کرد: امروز دشمن بیشتر جنوب کشور را تحت تاثیر جنایات جنگی خودش قرار داده از سیستان و بلوچستان تا خوزستان پل ها،راه های ارتباطی ، بیمارستان کودکان سرطانی ،راه آهن ، رادارها و سربازان عزیز ما در ایرانشهر ، پل های هدف قرار داده است و به خیال خام خود تصور می کند با این سیطره و حاکمیت بر تنگه هرمز پیدا کند اما زهی خیال باطل ، زیرا گلوگاه تجارت جهان زیر دستان قدرتمند ایران اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند و هرگونه تجاوز دشمن با پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و متناسب روبه‌رو خواهد شد.

صبر، هوشیاری و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب زمینه تحقق پیروزی نهایی

وی گفت: نباید در زمین دشمن بازی کنیم و پازل دشمن را تکمیل کنیم گاهی اوقات در کشور صداهایی بلند می شود که قطعا مخالف مصلحت نظام است لذا حرف هایی نزنیم که مردم نسبت به مسئولین بدبین شوند و مردم اعتماد به مسئولین نداشته باشند ،قطعا مسئولین خط مقدم اند مذاکره کنندگان سربازان و افسران ایران اسلامی هستند.

وی بیان کرد: نقد دلسوزانه لازم است اما ما نباید پازل دشمن را تکمیل کنیم و حرف هایی که از زبان دشمن بیرون می آد ما تکمیل نکنیم و دشمن امروز به دنبال انشقاق و اختلاف افکنی است به خاطر اینکه تنها راه را در اختلاف در ایران اسلامی ما می بینند.

وی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین نیاز کشور حفظ وحدت و انسجام ملی است، گفت: دشمن تنها در صورتی می‌تواند به اهداف خود برسد که میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح اختلاف ایجاد شود، اما ملت ایران بار دیگر نشان داده است که با اتحاد، این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

امام جمعه گناوه گفت: امروز با این وحدت ملت و با حضور نیروهای مسلح دشمن مستاصل شده راهی ندارد جز اینکه حاکمیت ایران را بر تنگه احد انقلاب اسلامی بپذیرد راهی دیگه ندارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی تأکید کرد: ملت ایران اسلامی باید با صبر، هوشیاری ، حفظ وحدت و انسجام و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینه تحقق پیروزی نهایی را فراهم کند.