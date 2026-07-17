به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: تجربه تاریخ نشان داده است که هر ملتی در برابر تجاوز دشمنان مقاومت کند، سرفرازی را برای خود به دست آورده است.

وی با اشاره به حملات دشمنان به جنوب کشور به ویژه شهرهای بندرعباس و چابهار اضافه کرد: تاکنون بر اثر این حملات ۴۰۰ نفر از هموطنان مجروح و ۳۸ نفر هم به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

امام جمعه مهاباد گفت: دشمنان هیچ وقت به تعهد و پیمان خود وفادار نیستند و تنها زبان زور را می‌فهمند، به همین دلیل صلح پایدار برای هر کشوری تنها از طریق مقاومت و ایستادگی به دست می‌آید.

ماموستا امامی دربخش دیگر خطبه های نماز جمعه با اشاره به شرایط به وجود آمده در کشور، از همه مردم خواست با صرفه جویی حامل های انرژی، برای پایداری آن در مناطق جنگی کشور مسوولان را یاری کنند.

وی اظهار کرد: در شرایطی که دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و قطعی برق شرایط سختی را به وجود می آورد، باید صرفه جویی به عنوان یک فرهنگ در خانواده ها نهادینه شود.

امام جمعه مهاباد خواستار نظارت و کنترل بیشتر مسوولان بر بازار شد و افزود: همزمان با این تجاوز دشمن، جنگ اقتصادی آغاز شده ‌و افزایش نرخ ارزها تاثیرات منفی بر روی زندگی مردم گذاشته، به همین خاطر باید مسئولان، ضمن کنترل جبهه‌های جنگ، از جبهه اقتصادی نیز غافل نشوند.

وی با اشاره به اهمیت اوقات فراغت بویژه برای دانش‌آموزان اضافه کرد: استفاده صحیح و هدفمند از اوقات فراغت، زمینه ساز تجدید روحیه، کسب مهارت‌های زندگی، موفقیت و پیشرفت را برای آنان در پی دارد.

ماموستا امامی از خانواده ها خواست در ایام تعطیلات تابستان نظارت بیشتری بر اوقات فراغت دانش آموزان خود داشته باشند و آنان را در کلاس های مهاتی، تقویتی و ورزشی مناسب ثبت نام کنند.