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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۱

مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد

مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد

گناوه - مراسم گرامیداشت هفتمین روز تدفین امام شهید امت، با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون و خانواده‌های معظم شهدا در مسجدالنبی(ص) گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه پنجشنبه شب در این مراسم ، با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»، امنیت و حیات جامعه را در گرو اجرای عدالت و مقابله با متجاوزان دانست و اظهار کرد: از منظر قرآن کریم، بی‌تفاوتی در برابر جنایت و ظلم، جامعه را از امنیت واقعی محروم می‌سازد.

وی با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و باطل در طول تاریخ، واقعه عاشورا را الگویی ماندگار برای شناخت حق از باطل دانست و افزود: هرچند جبهه حق ممکن است در ظاهر با سختی‌ها و شهادت روبه‌رو شود، اما پیروزی حقیقی از آنِ کسانی است که در مسیر الهی استقامت می‌کنند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه امروز نیز جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دشمنان با ملت ایران است، تأکید کرد: دشمن با تحریف واقعیت‌ها و عملیات روانی در پی تضعیف انسجام ملی است و همه باید با بصیرت، هوشیاری و جهاد تبیین، مانع تحقق اهداف آنان شوند.

مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد

امام جمعه گناوه با تجلیل از شخصیت و مجاهدت‌های رهبر شهید امت، نقش ایشان را در عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران برجسته توصیف کرد و گفت: راه، مکتب و اندیشه این امام شهید همچنان الهام‌بخش ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نشانه وحدت و انسجام ملی دانست.

لزوم حفظ وحدت، همدلی، اعتماد به مسئولان و پرهیز از همراهی با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت، همدلی، اعتماد به مسئولان و پرهیز از همراهی با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه برشمرد و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از اتحاد ملت ایران هراس دارند و همه باید با هوشیاری از هرگونه اقدامی که موجب تکمیل پازل دشمن شود، پرهیز کنند.

مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد


وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، شهدای جنگ اخیر، شهدای جنگ رمضان و دیگر شهدای اسلام، برای عزت، اقتدار، امنیت و پیروزی ملت ایران، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و سلامتی مقام معظم رهبری دعا کرد.

این آیین با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا آغاز شد و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، مداحی و مرثیه‌سرایی در سوگ شهدا و رهبر شهید امت و عزاداری حاضران از دیگر بخش‌های این مراسم بود.

کد مطلب 6890058

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