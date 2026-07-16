مراسم هفتمین روز تدفین رهبر شهید امت در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه پنجشنبه شب در این مراسم ، با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»، امنیت و حیات جامعه را در گرو اجرای عدالت و مقابله با متجاوزان دانست و اظهار کرد: از منظر قرآن کریم، بی‌تفاوتی در برابر جنایت و ظلم، جامعه را از امنیت واقعی محروم می‌سازد.

وی با اشاره به تقابل همیشگی جبهه حق و باطل در طول تاریخ، واقعه عاشورا را الگویی ماندگار برای شناخت حق از باطل دانست و افزود: هرچند جبهه حق ممکن است در ظاهر با سختی‌ها و شهادت روبه‌رو شود، اما پیروزی حقیقی از آنِ کسانی است که در مسیر الهی استقامت می‌کنند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه امروز نیز جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل دشمنان با ملت ایران است، تأکید کرد: دشمن با تحریف واقعیت‌ها و عملیات روانی در پی تضعیف انسجام ملی است و همه باید با بصیرت، هوشیاری و جهاد تبیین، مانع تحقق اهداف آنان شوند.

امام جمعه گناوه با تجلیل از شخصیت و مجاهدت‌های رهبر شهید امت، نقش ایشان را در عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران برجسته توصیف کرد و گفت: راه، مکتب و اندیشه این امام شهید همچنان الهام‌بخش ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و نشانه وحدت و انسجام ملی دانست.

لزوم حفظ وحدت، همدلی، اعتماد به مسئولان و پرهیز از همراهی با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت، همدلی، اعتماد به مسئولان و پرهیز از همراهی با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه برشمرد و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از اتحاد ملت ایران هراس دارند و همه باید با هوشیاری از هرگونه اقدامی که موجب تکمیل پازل دشمن شود، پرهیز کنند.



وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت، شهدای جنگ اخیر، شهدای جنگ رمضان و دیگر شهدای اسلام، برای عزت، اقتدار، امنیت و پیروزی ملت ایران، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و سلامتی مقام معظم رهبری دعا کرد.

این آیین با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا آغاز شد و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، مداحی و مرثیه‌سرایی در سوگ شهدا و رهبر شهید امت و عزاداری حاضران از دیگر بخش‌های این مراسم بود.