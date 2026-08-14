امام جمعه ایرانشهر: هزینه تسلیم بیشتر از مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به ۲۳ مرداد، روز مقاومت، ایستادگی و پایداری را عامل شکست دشمنان و زمینه‌ساز عزت و استقلال ملت‌ها دانست.

امام جمعه ایرانشهر، با اشاره به سالروز پایان جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب‌الله لبنان اظهار کرد: آمریکا، فرانسه و انگلیس با همکاری برخی کشورهای عربی، طرحی جامع برای حذف جریان مقاومت در منطقه طراحی کرده بودند و تصور می‌کردند با آغاز جنگ، زمینه شکل‌گیری خاورمیانه جدید بدون حضور حزب‌الله، حماس و دیگر جریان‌های مقاومت فراهم خواهد شد.

وی افزود: با وجود برخورداری رژیم صهیونیستی از امکانات گسترده و حمایت‌های فراوان، همدلی و پایداری جریان مقاومت در جنگ ۳۳ روزه، شکست را به این رژیم تحمیل کرد و نشان داد که قدرت نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند سرنوشت یک نبرد را تعیین کند.

ایمان و استقامت؛ رمز تغییر معادلات دشمن

حجت‌الاسلام بزمانی بیان کرد: مقاومت بر مبنای آموزه‌های قرآنی شکل می‌گیرد و هرگاه جمعی با ایمان، اخلاص و استقامت در مسیر حق گام بردارند، از نصرت و یاری الهی برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: جریان‌های مادی و استکباری همواره به توان نظامی، تجهیزات و امکانات خود تکیه دارند، اما تجربه جنگ ۳۳ روزه نشان داد که اراده، ایمان و ایستادگی می‌تواند معادلات دشمن را تغییر دهد.

امام جمعه ایرانشهر تصریح کرد: مقاومت هزینه‌هایی دارد، اما تسلیم نیز هزینه‌بر است و هزینه‌های ایستادگی در برابر دشمن، به‌مراتب کمتر از هزینه‌های تسلیم شدن خواهد بود.

وی افزود: ایستادگی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه تنها برای لبنان دستاورد نداشت، بلکه عزت و سربلندی را برای جهان عرب به همراه آورد؛ چرا که گروهی با امکانات محدود در برابر تجهیزات پیشرفته دشمن ایستادند و آن را به شکست کشاندند.

تسلیم در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها؛ هزینه‌ای سنگین برای ملت‌ها

حجت‌الاسلام بزمانی با تأکید بر لزوم توجه به تجربه‌های تاریخی گفت: ملت‌ها و کشورهایی که در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها تسلیم شده‌اند، استقلال، اقتدار و جایگاه خود را از دست داده‌اند؛ در مقابل، مقاومت و ایستادگی، عزت، استقلال و سربلندی را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ملت‌ها نشان داده است که قدرت‌های سلطه‌گر، در برابر ضعف و عقب‌نشینی، مطالبات خود را افزایش می‌دهند و تنها ایستادگی و حفظ استقلال می‌تواند مانع از تحمیل اراده آنان شود.

امام جمعه ایرانشهر در پایان گفت: مردم ایران با وجود فشارها و تهدیدهای دشمنان، مسیر مقاومت را ادامه داده‌اند و این ایستادگی، مایه عزت و سربلندی ملت ایران در برابر جهانیان شده است.