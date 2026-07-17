به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر ضمن اشاره به بدعهدی دشمن، بیان کرد: آمریکا متعهد به پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان شد و فردای انعقاد تفاهم‌نامه بمباران لبنان ادامه یافت. ‌

وی افزود: در بند اول تفاهم نامه نیز آمریکا متعهد به پرهیز از تهدید شد اما یک هفته بعد در حالیکه وزیر امور خارجه ما در سوییس برای مذاکرات رفت تهدید به ترور شد.

امام جمعه دیباج به دومین بد عهدی و پیمان شکنی آمریکا پرداخت و گفت: اصل استفاده از اهرم فشار، سیاستِ دوم مذاکرات آمریکایی است چرا که دائما این جمله را از سران آمریکایی می‌شنویم که از روز اول تفاهم نامه تهدید به زدن زیرساخت‌ها و اقدام نظامی کردند.

قریب عدم امتیاز دهی را به عنوان دیگر بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا بیان و اظهار داشت: سیاست آمریکایی‌ها استراتژی امتیاز صفر است یعنی هیچ امتیازی نمی‌دهند ولی خواهان امتیاز بالا هستند.

وی با بیان اینکه مسأله آزاد نکردن پول‌های بلوکه شده نمونه این مسأله است، افزود: با این اصول باید گفت خوش بینی به حصول نتیجه نهایی در مذاکرات با آمریکا کار غلطی است.

امام جمعه شهر دیباج به تلاش دشمن در ایجاد اختلال محاسباتی اقتصادی مسئولین پرداخت و افزود: در هفته‌های گذشته برخی با طرح مسأله ایجاد قحطی در ادامه جنگ باعث شدند که در محاسبات مسئولین اختلال ایجاد کنند و بعضی هم در تریبون این موضوع را مطرح کنند.