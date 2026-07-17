به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته رزن با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: مردم مومن، انقلابی و ولایتمدار شهرستان رزن در ماههای اخیر با حضور مستمر خود در صحنه، بار دیگر روحیه ایثار، بصیرت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند که شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به اهمیت استمرار این حضور افزود: نباید به دلیل طولانی شدن شرایط، احساس خستگی یا بیتفاوتی در جامعه ایجاد شود چراکه امروز حضور مردم در میدان، کمتر از حضور در میدان دفاع مقدس نیست و همین حضور مهمترین پشتوانه رزمندگان اسلام به شمار میرود.
امام جمعه رزن با اشاره به گلایه برخی از شهروندان نسبت به کمرنگ بودن حضور برخی مسئولان در برنامههای میدانی، تصریح کرد: مردم انتظار دارند مدیران و مسئولان نیز در کنار آنها حضور داشته باشند چراکه مسئولیت آنها در قبال نظام و مردم بیش از دیگران است.
حجت الاسلام منصوری افزود: مسئولان باید بدانند مردم عملکرد آنها را رصد میکنند و انتظار دارند همانگونه که مردم در میدان حضور دارند، مدیران نیز در کنار آنها باشند و از انجام وظایف خود غفلت نکنند.
دشمن با هدف تضعیف روحیه مردم زیرساختها را هدف قرار داده است
وی با محکوم کردن حملات دشمن به زیرساختهای کشور، اظهار کرد: دشمن بار دیگر نشان داد که حتی در شرایط مذاکره نیز به هیچ تعهدی پایبند نیست و با هدف قرار دادن زیرساختها به دنبال ایجاد فشار بر مردم و کاهش تابآوری جامعه است.
امام جمعه رزن ادامه داد: در مقابل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار پاسخ تجاوزات دشمن را دادند و ملت ایران نیز همواره پشتیبان فرزندان خود در نیروهای مسلح خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف، گفت: امروز یکی از مهمترین عرصههای جهاد، صرفهجویی در مصرف انرژی و امکانات است و همه مردم باید با رعایت این موضوع، کشور را در عبور از شرایط حساس یاری کنند.
حجت الاسلام منصوری خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلال در زندگی مردم است، اما با همدلی، همکاری و مدیریت صحیح مصرف میتوان توطئههای دشمن را خنثی کرد.
وی در ادامه خطبهها، هفته بهزیستی و هفته شورای نگهبان را تبریک گفت و از خدمات کارکنان بهزیستی و اعضای شورای نگهبان و از دبیر شورای زکات شهرستان بهدلیل تبیین اهمیت زکات همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی تقدیر کرد.
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