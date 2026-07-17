به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط‌کریم، با گرامیداشت یاد رهبر شهید، بر ضرورت پیگیری خونخواهی وی تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان است، اظهار کرد: انتقام خون امام شهید خط قرمز نظام به شمار می‌رود و نباید در برابر عاملان این جنایت هیچ‌گونه مماشاتی صورت گیرد.

ترابی با بیان اینکه خونخواهی نقش مهمی در بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی دارد، افزود: اگر این موضوع با جدیت دنبال نشود، امنیت رهبران، فرماندهان، دانشمندان و مردم با تهدید مواجه خواهد شد.

امام جمعه رباط‌کریم همچنین با اشاره به تحولات سیاسی اخیر، خواستار اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود از سوی مسئولان شد و تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید با اقتدار از منافع و عزت کشور صیانت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ماه صفر، جهاد تبیین را مهم‌ترین درس این ایام دانست و بر ضرورت روشنگری و آگاهی‌بخشی در جامعه تأکید کرد.