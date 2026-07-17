به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سرمدی مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس از رویکرد متفاوت تعمیرات اساسی امسال، مدیریت چالشهای عملیاتی و لجستیکی و نقش این برنامه در تأمین پایدار بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور گفت.
بر اساس اعلام وزارت نفت، وی بیان کرد: تعمیرات اساسی سکوهای دریایی پارس جنوبی، همانند سالهای گذشته، یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس در فصل گرم سال است و براساس برنامه ابلاغی وزارت نفت، از ابتدای دوره تعمیرات آغاز شده و مطابق زمانبندی مصوب در حال اجراست.
سرمدی ادامه داد: بااینحال، برنامه تعمیرات اساسی امسال از یک ویژگی متمایز برخوردار است. با توجه به آسیبدیدگی بخشی از پالایشگاههای گازی کشور در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، ضرورت حفظ پایداری عرضه گاز و مدیریت ظرفیت تولید، اهمیت اجرای تعمیرات اساسی را دوچندان کرده است. ازاینرو، لازم است ضمن کاهش مدتزمان توقف سکوها، همه فعالیتهای تعمیراتی با دقت، کیفیت و انضباط عملیاتی بالاتری نسبت به گذشته اجرا شود.
وی اظهار کرد: درواقع، امسال با دو مأموریت همزمان روبهرو هستیم: از سویی باید تولید پایدار گاز برای پاسخگویی به نیاز شبکه سراسری حفظ شود و از سوی دیگر همه سکوهای تولیدی برای داشتن حداکثر آمادگی عملیاتی در فصل سرد سال آماده شوند.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تاکید کرد: تحقق این هدف مستلزم برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر میان بخشهای عملیاتی و پشتیبانی و بهرهگیری حداکثری از توان تخصصی کارکنان شرکت است تا با حداقل توقف تولید، آمادگی کامل تأسیسات دریایی برای زمستان پیشرو فراهم شود.
وی یادآور شد: عملیات تعمیرات اساسی امسال از اواخر فروردین آغاز شده و مطابق برنامه زمانبندی در حال اجراست و پیشبینی میشود در اواسط شهریور پایان یابد. در قالب این برنامه، تعمیرات اساسی تعداد ۲۰ سکوی گازی پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد که تاکنون عملیات تعمیرات تعدادی از این سکو با موفقیت پایان یافته و سایر سکوها نیز طبق برنامه، تا پایان دوره تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار خواهند گرفت.
سرمدی افزود: در جریان این عملیات، مجموعهای از فعالیتهای تخصصی شامل بازرسیهای فنی، تعمیر و بازسازی تجهیزات فرایندی و دوار، انجام آزمونهای ایمنی، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، تعمیر سامانههای برق و کنترل، رفع نواقص شناساییشده در طول دوره بهرهبرداری و اجرای برنامههای نگهداشت پیشگیرانه انجام میشود تا قابلیت اطمینان تجهیزات و استمرار تولید در فصل اوج مصرف تضمین شود.
وی در تشریح تفاوتهای تعمیرات اساسی امسال در مقایسه با سالهای گذشته و تاثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم بر روند اجرای این عملیات و مدیریت چالشهای فنی و لجستیکی، بیانداشت: نخستین تفاوت، فشردهترشدن برنامه تعمیرات اساسی در مقایسه با سالهای گذشته است. با توجه به محدودیت ظرفیت فرآورش ناشی از آسیبدیدگی بخشی از پالایشگاههای گازی میدان پارس جنوبی، امکان توقف طولانیمدت سکوهای فراساحلی وجود ندارد؛ بنابراین برنامه تعمیرات بهگونهای بازطراحی شده که ضمن کاهش زمان توقف تولید، کیفیت اجرای عملیات و الزامات فنی و ایمنی بهطور کامل حفظ شود.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس اضافه کرد: محدودیتهای حملونقل و لجستیک از دیگر چالشهای پیشروی مدیریت عملیات به شمار میرود. استمرار محدودیتهای تردد هوایی، بهویژه در بخش پروازهای بالگردی به سکوهای دریایی، فرایند جابهجایی نیروی انسانی، تجهیزات و قطعات مورد نیاز را با دشواریهایی همراه کرده است. از سوی دیگر، شرایط جوی خلیج فارس نیز در برخی مقاطع بر اجرای عملیات اثرگذار است. با وجود این محدودیتها، به پشتوانه برنامهریزی دقیق، مدیریت منسجم عملیات و تلاش شبانهروزی کارکنان، تاکنون تعمیرات اساسی مطابق برنامه و بدون بروز وقفه مؤثر در روند تولید، پیش رفته است.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که امسال اهمیت ویژهای داشت، تأمین بهموقع قطعات، تجهیزات و اقلام راهبردی مورد نیاز تعمیرات بود. با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از مواجهه با جنگ، با اتکا به توان فنی متخصصان داخلی، استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان ایرانی و مدیریت مناسب زنجیره تأمین، بخش عمده این چالشها با موفقیت مدیریت شد.
سرمدی خاطرنشانکرد: مهمترین رویکرد امسال، افزایش بهرهوری برنامه تعمیرات اساسی بود؛ یعنی ضمن اجرای کامل الزامات فنی تعمیرات، زمان توقف سکوها به حداقل ممکن کاهش یافت تا تولید گاز کشور در طول دوره تعمیرات دچار اختلال نشود.
وی گفت: هدف اصلی این برنامه، فراهمکردن حداکثر آمادگی عملیاتی سکوهای دریایی برای ورود به فصل سرد سال و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید میدان مشترک پارس جنوبی است.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: تامین پایدار انرژی در زمستان فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست و مدیریت بهینه مصرف نیز نقش تعیینکنندهای در حفظ تعادل عرضه و تقاضا دارد. ازاینرو، در کنار تلاش مجموعه صنعت نفت، بهویژه همکارانم در شرکت نفت و گاز پارس برای افزایش قابلیت تولید گاز، همراهی مشترکان در مدیریت مصرف نیز از الزامات عبور موفق از فصل سرد سال خواهد بود.
وی در ادامه به تشریح برنامهها و تعهدات شرکت نفت و گاز پارس برای تأمین گاز کشور در زمستان پرداخت و اظهار داشت: با برنامهریزی منسجم وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی گاز ایران بهعنوان بهرهبردار پالایشگاههای گازی میدان مشترک پارس جنوبی، اقدامهای گستردهای برای بازگرداندن پالایشگاههای آسیبدیده به چرخه بهرهبرداری در حال انجام است و خوشبختانه تاکنون بخشی از ظرفیت این پالایشگاهها دوباره به چرخه تولید بازگشته است.
سرمدی ادامهداد: با وجود این، طبیعی است که جبران کامل ظرفیت ازدسترفته در کوتاهمدت ممکن نباشد. از همین رو، نقش سکوهای تولیدی پارس جنوبی و آمادگی کامل آنها برای تولید پایدار در فصل سرد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
وی گفت: برنامه تعمیرات اساسی امسال دقیقاً با همین رویکرد طراحی و اجرا شده است؛ بهگونهای که همه سکوهای عملیاتی با حداکثر قابلیت اطمینان و آمادگی فنی وارد فصل اوج مصرف شوند و بتوانند سهم خود را در تأمین پایدار گاز کشور ایفا کنند.
مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشانکرد: این شرکت همچنان مسئولیت تولید بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور را به عهده دارد و استمرار تولید از میدان مشترک پارس جنوبی، نقشی تعیینکننده در امنیت انرژی، پایداری شبکه گاز و تداوم فعالیتهای اقتصادی کشور ایفا میکند. ازاینرو، همه ظرفیتهای فنی، عملیاتی و مدیریتی شرکت در جهت حفظ تولید پایدار، افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و آمادهسازی حداکثری سکوهای دریایی برای زمستان به کار گرفته شده است تا با وجود همه محدودیتها و چالشهای موجود، تأمین انرژی کشور با بالاترین میزان پایداری استمرار یابد.
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