امام جمعه سیریک: تسلط نیروهای مسلح بر تنگه هرمز نشانه ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته سیریک، نماز جمعه را نماد «استغنا» و بینیازی از قدرتهای استکباری دانست و اظهار کرد: تسلط نیروهای مسلح بر تنگههای راهبردی، بهویژه تنگه هرمز، نشانه روشن اقتدار جمهوری اسلامی و توان دفاعی کشور است.
استغنا، پیام اصلی نماز جمعه
وی با بیان اینکه بینیازی اگر با تقوا همراه نباشد، انسان را از خداوند دور میکند، افزود: مؤمن واقعی تنها به خداوند تکیه دارد و کسی که خدا را داشته باشد، دست نیاز به سوی دیگران دراز نمیکند.
امام جمعه سیریک ادامه داد: بهترین کمک به دیگران، ایجاد احساس توانمندی و عزت در آنان است و پیام اصلی نماز جمعه نیز همین روحیه استغنا است؛ چرا که گدایی سیاسی برای ملت و کشور ایران، امری ناپسند و خلاف عزت ملی است.
سالاری با تشبیه نماز جمعه به تولدی دوباره برای جامعه، تصریح کرد: جامعهای که نماز جمعه پویایی داشته باشد، از نشاط معنوی و اجتماعی برخوردار خواهد بود. نماز جمعه محور ذکر الهی، آرامشبخش جامعه و راهنمای سبک زندگی اسلامی است.
اقتصاد مقاومتی؛ مکتب انقلاب اسلامی
خطیب جمعه سیریک با تأکید بر اینکه مکتب جمهوری اسلامی، «اقتصاد مقاومتی» است، اظهار داشت: فرهنگ غرب بر پایه منفعتطلبی و سلطهجویی شکل گرفته و نتیجه آن نیز شکلگیری رژیم صهیونیستی است.
وی با اشاره به شعار این هفته نماز جمعه سیریک با عنوان «حرف ما یک کلام؛ انتقام و سلام»، افزود: ائمه اطهار (ع) به زائران آگاه و اهل بصیرت نیاز دارند و حضور پرشور مردم در میدانهای مختلف، از جمله راهپیمایی اربعین، جلوهای از این بصیرت است.
سالاری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در عرصههای مختلف، خاطرنشان کرد: همانگونه که دشمن در میدان نظامی ناکام ماند، اجازه نخواهیم داد از مسیر جنگ روانی و فریب وارد شود.
تسلط بر تنگه هرمز، جلوهای از اقتدار ملی
امام جمعه سیریک با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تسلط نیروهای مسلح بر تنگه هرمز را موهبتی الهی توصیف کرد و گفت: این دستاورد، جلوهای از اقتدار جمهوری اسلامی است و نشان میدهد ایران بر یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان اشراف کامل دارد.
وی با اشاره به آنچه «جنگ روانی دشمن» خواند، اظهار داشت: دشمن تلاش میکند با روایتسازی و انتشار اخبار نادرست، ایران را آغازگر جنگ معرفی کند، اما واقعیت برای مردم روشن است و این فضاسازیها تأثیری بر افکار عمومی نخواهد داشت.
سالاری با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: امروز تنگه هرمز متعلق به همه ملت ایران است و همه مردم در دفاع از امنیت و منافع ملی سهیم هستند.
وی در پایان از مردم خواست با حفظ همبستگی و اعتماد به مسئولان، از نیروهای مسلح و برنامههای توسعهای کشور حمایت کنند و افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی، حاصل خون شهدا، مقاومت ملت و وفاق ملی است و این مسیر باید با همدلی و هوشیاری ادامه یابد.
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