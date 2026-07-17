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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

توانیر: تلاش برای رفع آسیب شبکه برق در استان های جنوبی ادامه دارد

توانیر: تلاش برای رفع آسیب شبکه برق در استان های جنوبی ادامه دارد

توانیر از تلاش ها برای رفع آسیب های وارده به شبکه برق در استان‌های جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توانیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود تهدیدات و آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق جنوبی کشور، کارکنان صنعت برق با حضور مستمر در مناطق عملیاتی، عملیات رفع اتصالی‌ها، تعمیر خطوط آسیب‌دیده و بازگرداندن پایداری شبکه را به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌کنند.

در این اطلاعیه آمده است که صنعت برق همواره در کنار مردم بوده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه را وظیفه ذاتی و همیشگی خود می‌داند.

توانیر همچنین از هموطنان خواست با صبوری، همراهی و همدلی، کارکنان صنعت برق را در تسریع روند خدمت‌رسانی یاری کنند.

بر اساس اعلام این شرکت، اطلاعات تکمیلی درباره آخرین وضعیت شبکه برق و روند اقدامات انجام‌شده، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6890550
سمیه رسولی

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