مدیرعامل توانیر: برای آسایش مردم جنوب کشور برق کمتری مصرف کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر استانهای جنوبی کشور اظهار کرد: هموطنان عزیزمان در جنوب، در گرمای طاقتفرسا و در شرایطی که بخشی از زیرساختهای برق نیز هدف حملات دشمن قرار گرفته است، چشمانتظارند تا همه ما سهم خود را در حفظ آرامش و پایداری زندگی آنان ایفا کنیم. امروز مسئولیت ما تنها تأمین برق نیست؛ مسئولیت ما حفظ آسایش و امید مردم است.
وی با تأکید بر نقش خانواده بزرگ صنعت برق افزود: پیش از آنکه از مردم عزیز ایران درخواست همراهی کنم، خودم و همه کارکنان پرافتخار صنعت برق را مخاطب قرار میدهم. امروز باید با تلاش مضاعف، حضور میدانی، تسریع در ترمیم شبکههای آسیبدیده و حفظ پایداری شبکه برق، نشان دهیم که در سختترین شرایط نیز در کنار مردم ایستادهایم.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه عبور از این شرایط نیازمند مشارکت همگانی است، از مردم خواست کاهش حداکثری مصرف برق را در دستور کار قرار دهند و گفت: این یک توصیه معمولی نیست، بلکه ضرورتی ملی و جلوهای واقعی از همدلی با مردم جنوب کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هر وسیله برقی که امروز خاموش میشود، میتواند به روشن ماندن خانهها، بیمارستانها، مراکز خدماتی و دیگر زیرساختهای حیاتی در یکی از شهرهای جنوبی کشور کمک کند.
مدیرعامل توانیر با تأکید بر روحیه همبستگی مردم ایران تصریح کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که در روزهای سخت کنار یکدیگر میایستد. اطمینان دارم این بار نیز با همین روحیه، اجازه نخواهیم داد هیچ هموطنی در جنوب کشور احساس تنهایی کند.
وی در پایان تأکید کرد: امروز همدلی، در کاهش حداکثری مصرف برق معنا پیدا میکند و این مؤثرترین حمایتی است که هر ایرانی میتواند از هموطنان خود در جنوب کشور انجام دهد.
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