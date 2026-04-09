به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محمد اله‌داد با اشاره به شرایط جنگی و حساسی که کشور با آن مواجه بود، اظهار داشت: در روزهایی که میهن عزیزمان در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت، ملت بزرگ ایران با ایستادگی، همبستگی و روحیه‌ای مثال‌زدنی از سرزمین خود دفاع کردند و بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس، وحدت و مقاومت ملی بزرگ‌ترین سرمایه این کشور است.

وی ضمن قدردانی از همراهی و صبوری مردم در این شرایط افزود: همکاری و همدلی مردم با صنعت برق در روزهای دشوار اخیر، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تداوم خدمت‌رسانی پایدار به شمار می‌آید.

اله‌داد در ادامه با اشاره به تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق در سراسر کشور گفت: کارکنان و نیروهای فنی و عملیاتی صنعت برق در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی در میدان خدمت حضور داشتند تا پایداری شبکه برق کشور حفظ شود. در حالی که بیش از ۲۰۰۰ نقطه از شبکه برق در اثر حوادث و آسیب‌ها دچار خسارت شد، تلاش خستگی‌ناپذیر متخصصان این صنعت موجب شد برق‌رسانی در کشور بدون وقفه ادامه یابد و چراغ خانه‌های مردم روشن بماند.

سرپرست شرکت توانیر همچنین با اشاره به افزایش بار شبکه برق در روزهای اخیر افزود: با بازگشت بخش قابل توجهی از هموطنان تهرانی از شهرستان‌ها به محل سکونت اصلی، مصرف برق به‌ویژه در پایتخت افزایش یافته است و در چنین شرایطی مدیریت مصرف برق اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نیروهای عملیاتی صنعت برق با تمام توان در حال ترمیم و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شبکه هستند، از مردم خواست با مصرف مسئولانه برق، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

اله‌داد خاطرنشان کرد: کاهش مصارف غیرضروری، مدیریت استفاده از وسایل برقی پرمصرف به‌ویژه در ساعات اوج بار و رعایت الگوی مصرف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه داشته باشد.

سرپرست شرکت توانیر همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای حفظ پایداری خدمات زیرساختی گفت: وزارت نیرو با برنامه‌ریزی فشرده و آمادگی کامل تلاش دارد کمترین مشکل و اختلال متوجه مردم شود و خدمات صنعت برق در سراسر کشور با حداکثر پایداری استمرار یابد.

وی در پایان تأکید کرد: تقویت آمادگی‌های فنی و عملیاتی، حفاظت از زیرساخت‌ها، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی برای پشتیبانی از نیروهای میدانی صنعت برق با جدیت در دستور کار قرار دارد تا خدمت‌رسانی پایدار به مردم ادامه یابد.