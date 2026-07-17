به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم، خونخواهی شهدا را ادامه راه نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: خونخواهی امام شهید، امتداد خونخواهی حضرت سیدالشهدا (ع) و همه شهیدان راه حق است و این مطالبه، به یک جریان تاریخی در دفاع از ارزش‌های الهی و عدالت‌خواهی بازمی‌گردد.

وی افزود: فرهنگ «یالثارات الحسین» همواره نماد دفاع از حق و مقابله با ظلم بوده و توجه به این فرهنگ، جامعه را در مسیر آرمان‌های اسلامی و آمادگی برای تحقق عدالت جهانی هدایت می‌کند.

امام جمعه اهرم با بیان اینکه نباید اهداف و پیام قیام عاشورا به فراموشی سپرده شود، تصریح کرد: تبیین فلسفه قیام امام حسین (ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و عدالت‌خواهی از مهم‌ترین وظایف دینی و اجتماعی است.

پهلوزاده در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ اقتدار و بازدارندگی کشور تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به توان داخلی و ظرفیت‌های خود، امنیت و منافع ملی را حفظ کند و در برابر فشارهای دشمنان با قدرت و هوشیاری عمل کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اقتصاد در شرایط کنونی اظهار داشت: مدیریت صحیح اقتصاد، حمایت از تولید، تقویت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و استفاده از مدیران کارآمد، از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است، زیرا غفلت از مسائل اقتصادی می‌تواند خسارت‌هایی فراتر از تحریم و جنگ به دنبال داشته باشد.

لزوم توجه به مسائل معیشتی مردم

امام جمعه اهرم، رسیدگی به بحران جمعیت، تسهیل ازدواج جوانان و توجه به مسائل معیشتی مردم را از دیگر اولویت‌های اساسی کشور برشمرد و خواستار برنامه‌ریزی جدی در این حوزه‌ها شد.

وی با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: شورای نگهبان نقش مهمی در پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام، صیانت از قانون اساسی و سلامت فرآیندهای قانونی کشور بر عهده دارد و به همین دلیل همواره در معرض هجمه دشمنان قرار داشته است.

پهلوزاده همچنین با تبریک هفته بهزیستی، از خدمات این مجموعه در حوزه توانبخشی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، غربالگری، تأمین مسکن، آموزش و اورژانس اجتماعی قدردانی کرد و برای کارکنان این سازمان آرزوی توفیق و موفقیت کرد.